Buschmann’dan gizli aramalara ‘Nein’!

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ALMANYA İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in terör şüphesi gibi durumlarda konutların gizlice aranması için Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) yetkilerini artırma planı SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinde yaşanan sancıları artırdı. FDP’li Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Faeser’in planlarına karşı çıktı: “Konutlarda gizlice aramalara kesinlikle izin verilmeyecek. Anayasa devletinde böyle bir şeye yer yok. Böyle bir uygulama, kuralları altüst etmek, tabuları yıkmak anlamına gelir. Birileri gerçekten böyle bir öneride bulunursa, Bakanlar Kurulu’nda da Federal Meclis’te de kabul görmeyecektir. Adalet Bakanı olarak ben bu yöndeki düşünceleri kesinlikle reddediyorum” Buschmann, çok açık bir biçimde Bakan Faeser’in planlarına “Nein” (Hayır) dedi. Almanya’da geçerli yasalara göre aramalar ancak savcılığın izin vermesi halinde mümkün.