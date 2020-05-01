Buruk 1 Mayıs

ALMANYA’da Sendikalar Birliği (DGB) 1949 yılından bu yana ilk kez dışarıda 1 Mayıs yürüyüşü ve gösterisi düzenlemekten vazgeçti. DGB gün boyu dijital sosyal medya üzerinden işçi hakları üzerine konuşmalar ve etkinlikler düzenledi. DGB Başkanı Reiner Hoffmann, “İşverenlere korona krizini bahane ederek işten çıkarmalara karşı acil uyarıda bulunuyorum” dedi. MESAFELİ GÖSTERİ

Berlin, Hamburg, Münih gibi kentlerde 20 ile 50 kişilik gösterilere sosyal mesafe kuralıyla izin verildi. İzinsiz gösteriler cezaya tabi tutuldu. Berlin Rigaer Caddesi’nde izinsiz bir gösteriyi polis dağıttı. Hamburg Fischmarkt’ta göstericiler en az 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak yürüdü. Berlin’de küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde her yıl düzenlenen ‘Myfest’ adlı festival korona nedeniyle iptal edildi.





