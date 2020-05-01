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Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 01.05.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Buruk 1 Mayıs

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Buruk 1 Mayıs
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Çalışanların bayramı 1 Mayıs’ta bu yıl korona krizi nedeniyle kitlesel gösteri ve etkinlikler yapılamadı. Sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen küçük gösterilerde polis ve göstericiler maske taktı.

ALMANYA’da Sendikalar Birliği (DGB) 1949 yılından bu yana ilk kez dışarıda 1 Mayıs yürüyüşü ve gösterisi düzenlemekten vazgeçti. DGB gün boyu dijital sosyal medya üzerinden işçi hakları üzerine konuşmalar ve etkinlikler düzenledi. DGB Başkanı Reiner Hoffmann, “İşverenlere korona krizini bahane ederek işten çıkarmalara karşı acil uyarıda bulunuyorum” dedi.

Buruk 1 Mayıs
MESAFELİ GÖSTERİ
Berlin, Hamburg, Münih gibi kentlerde 20 ile 50 kişilik gösterilere sosyal mesafe kuralıyla izin verildi. İzinsiz gösteriler cezaya tabi tutuldu. Berlin Rigaer Caddesi’nde izinsiz bir gösteriyi polis dağıttı. Hamburg Fischmarkt’ta göstericiler en az 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak yürüdü. Berlin’de küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde her yıl düzenlenen ‘Myfest’ adlı festival korona nedeniyle iptal edildi.

Buruk 1 Mayıs

Buruk 1 Mayıs

Buruk 1 Mayıs

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