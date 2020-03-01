Bürühl’de nöbet, Obenburg’da yürüyüş

OBENBURG kentinden başlayan yürüyüşe katılanlar, Obernburg ile Elsenfeld şehrini birleştiren köprüye gelerek Main Irmağına çiçek bıraktı. Elsenfeld Camisi’ne kadar ellerinde mumlarla yürüyenleri, cami başkanı Mehmet Yılmaz ve cemaat karşıladı. Yürüyüşe katılan Obernberg Belediye Başkanı Dietmar Fieger, Elsenfeld Belediye Başkanı Matthias Luxem ve Miltenberg Kaymakamı Marko Scherf da camide konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda hem Hanau’daki ırkçı saldırı, hem de Halle kentindeki sinagoga yönelik saldırılar kınanarak, birlik beraberlik mesajı verildi.





‘ÖNLEM ALINABİLİRDİ’

Elsenfeld Camisi’nden Berat Şahin, yürüyüşe katılanlara teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: “Maalesef ırkçı terör bizim buralara kadar geldi. Zaman, susma zamanı değil, harekete geçme zamanıdır. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Burası benim de vatanım. Benim okulumda, spor kulübümde yabancı düşmanlığı yok. Benim hem Türk, hem Alman, hem Rus, hem Arap arkadaşlarım var. Hanau’da gerçekleşen olaydan çok sarsıldık. Son zamanlarda camilere ve sinagoglara saldırıların olabileceği endişelerini taşıyorduk. Buralarda önlem alınabilirdi. Biz, huzur ve barış içinde yaşamak, ibadetlerimizi yapmak istiyoruz. Şimdi dayanışmamızı ve birlikteliğimizi ortaklaşa gösterme zamanıdır.”

Elsenfeld Camisi tarafından yürüyüşe katılanlara sıcak çorba ve pide ikramı yapıldı.





BÜRÜHL’DE UYARI NÖBETİ

Bürühl kentinde ise Halle, Kassel ve Hanau’daki ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenler için uyarı nöbeti tutuldu. Bürühl Belediye Başkanı Dieter Freitag’ın da katıldığı etkinliğe, Almanlar daha yoğun ilgi gösterdi. Kilisenin teklifiyle 200 kişinin katıldığı uyarı nöbeti etkinliğine, Bürühl Milli Görüş Camisi de destek verdi.

Hanau’daki ırkçı saldırı sebebiyle aralarında kiliselerinde bulunduğu ‘Kraft’ isimli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Köln’ün Nippes semtindeki Fatih Camisi’ni ziyaret etti. Irkçılığı lanetleyen temsilciler, Fatih Camisi imamı Bahattin Arısoy’a olaydan duyduğu üzüntülerini iletti.