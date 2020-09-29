Fotoğraf: Bursa Olay
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Bursasporlu, gidince adak lokma döktürdü
Bursaspor'la devam eden sözleşmesini tek taraflı feshederek Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un gidişine taraftar çok sevindi.
Bursa Olay Gazetesi'nin haberine göre; Onur Uludağ isimli Bursaspor taraftarı ilginç bir olaya imza attı.
Daha önce verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ'a diğer taraftarlar da büyük destek verdi.
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