Bursasporlu, gidince adak lokma döktürdü

Bursa Olay Gazetesi'nin haberine göre; Onur Uludağ isimli Bursaspor taraftarı ilginç bir olaya imza attı.

Daha önce verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ'a diğer taraftarlar da büyük destek verdi.