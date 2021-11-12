Bürotime Avrupa’daki yapılanmasını güçlendiriyor: Paris’te showroom açtı!

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Türkiye’nin önde gelen ofis mobilya üreticisi Bürotime, Paris’teki yeni showroom’u ile Avrupa’da büyümeye devam ediyor. Keyifli bir kokteyl eşliğinde gerçekleşen açılışa; Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Esin Tosunoğlu Erçal, Bürotime Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Özutku, Bürotime Uluslararası Satış Direktörlüğü Avrupa Bölge Temsilcileri’nin yanı sıra Fransa’nın önde gelen iş insanları, tasarımcı ve mimarları katıldı.

Fransa’nın köklü ve güçlü firmalarından Carlo Magnico SAS bünyesinde açılan franchise, bölgede yoğun ilgi uyandırdı. 200 m² alana sahip konsept showroom’da Red Dot Design, iF Design ve German Design gibi dünyanın en önemli tasarım ödüllerini alan ve Türk tasarım kimliğini Bürotime’ın zarif çizgisiyle geleceğin ofislerine yön veren en yeni ürünler yer aldı.Bürotime’ın sürdürülebilir tasarım anlayışıyla yürüttüğü global marka yolculuğunda Türk tasarım kimliğinin önemine değinen Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, “Eriştiğimiz yaygın franchise ağı ile dünya pazarında, ulusal ve uluslararası platformların en prestijli tasarım ödüllerine sahip ürünlerimizle ilerliyoruz. Fransa’da açtığımız bu yeni franchise’mızla global marka yolculuğumuzu güçlendirirken, Türk tasarım kimliğindeki estetik ve fonksiyonelliğin kusursuz uyumunu sergilemenin ayrıca gururunu yaşıyoruz. 2002 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk yurt dışı satışıyla başlayan uluslararası marka yolculuğumuza, bugün konsept showroomlarımızla geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.