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Bürokrasinin Almanya’ya maliyeti 146 milyar Euro

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#Almanya#Bürokrasi#Bürokrasinin Almanya’Ya Maliyeti
Bürokrasinin Almanya’ya maliyeti 146 milyar Euro
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 12:26

Almanya’da aşırı bürokrasinin ekonomik üretimde her yıl 146 milyar Euro’luk kayba yol açtığı bildirildi.

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EKONOMİ Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo), Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yaptığı ‘Bürokrasinin Maliyetleri-Acilen Reformlara İhtiyaç Var’ adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmada, aşırı bürokrasinin Almanya’ya daha fazla maliyet çıkararak her yıl ekonomik üretimde 146 milyar Euro’luk kayba neden olduğu belirtildi. Yüksek maliyetlerin nedenlerinden birinin de devletin ve kurumların dijitalleştirilmemesi olduğu ifade edilen araştırmada, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesinin bürokrasiyi azaltmada da önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük” ifadesini kullandı. Falck, Almanya’nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka’nın seviyesine ulaşırsa, ülkenin ekonomik üretiminin yılda 96 milyar Euro daha fazla olacağını da belirtti.

Bürokrasinin Almanya’ya maliyeti 146 milyar Euro
‘DİJİTALLEŞME HIZLA BAŞLAMALI’
IHK genel müdürü Manfred Gösl de “Üç haneli milyar aralığındaki zarar devasa” ifadelerini kullanarak, Almanya’da idari dijitalleştirmenin hızla başlaması çağrısını yaptı. Gösl, “Şirketlerin ekonomik açıdan tüm önemli hizmetlere ve ülke çapında tek tip, kullanıcı dostu çözümlere merkezi çevrim içi erişime ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Araştırmada, Almanya’daki bürokrasinin neden olduğu doğrudan ve dolaylı maliyetler hesaplanırken, hesaplamaların temeli çok sayıda ülke için ekonomi ve şirketlerle ilgili alanlardaki bürokratik yükü gösteren ‘bürokrasi endeksi’ oldu. Bu veri setine dayanarak, araştırmacılar geniş tabanlı bürokrasi reformları uygulayan ülkeleri belirledi ve zaman içinde ekonomik gelişimlerini izledi.

 

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#Almanya#Bürokrasi#Bürokrasinin Almanya’Ya Maliyeti

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