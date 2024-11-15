Bürokrasinin Almanya’ya maliyeti 146 milyar Euro

Haberin Devamı

EKONOMİ Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo), Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yaptığı ‘Bürokrasinin Maliyetleri-Acilen Reformlara İhtiyaç Var’ adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmada, aşırı bürokrasinin Almanya’ya daha fazla maliyet çıkararak her yıl ekonomik üretimde 146 milyar Euro’luk kayba neden olduğu belirtildi. Yüksek maliyetlerin nedenlerinden birinin de devletin ve kurumların dijitalleştirilmemesi olduğu ifade edilen araştırmada, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesinin bürokrasiyi azaltmada da önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük” ifadesini kullandı. Falck, Almanya’nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka’nın seviyesine ulaşırsa, ülkenin ekonomik üretiminin yılda 96 milyar Euro daha fazla olacağını da belirtti.

