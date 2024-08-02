Bürokrasi ve yüksek maliyetler Alman devlerini yurt dışına kaçırıyor

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ALMANYA’da sanayi işletmelerinin yarıya yakınının üretimlerini başka ülkelere kaydırdığı veya kaydırma planları yaptığı açıklandı. Alman Sanayiciler Birliği (BDI) ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları (DIHK) Almanya’nın otomotiv sanayinde önde gelen Volkswagen (VW) işletmeleri ve kimya devi BASF’in yeni tesislerini ABD ve Çin’de, Miele ve Viessmann’ın Polonya’da açtıklarını belirtirken, bunun Almanya’nın çökmekte olduğunu gösterdiğini ve “çok acı verici” olduğunu vurguladılar. Her iki kurumun verilerine göre, Alman şirketleri sadece geçen yıl yurt dışında 94 milyar Euro yatırım yaparken, bu rakam son 3 yılda 319 milyar Euro’ya ulaştı. Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank’ın verilerine göre ise yabancılar geçen yıl Almanya’da 15 milyar Euro, 2022 yılında da 60 milyar Euro yatırım yaptı.

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FARKLI KAÇIŞ NEDENLERİ

Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan ifo-Enstitüsü tarafından yapılan bilimsel çalışmalara ve menajerler arasında yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, Almanya’dan kaçısın farklı nedenleri olduğu ortaya çıktı. Alman işletmelerin yüzde 70’inin bürokratik engeller ve zorluklar, yüzde 50’sinin dijitalleşmedeki eksiklik, enerji fiyatlarındaki artış, yüzde 35’inin kalifiye eleman sıkıntısı yüzde 25’inin de vergi oranının yüksekliği nedeniyle yatırımlarını yurt dışına yönlendirdikleri saptandı. Almanya’da kimin ve nasıl üretim yapabileceği, neler üretilebileceği ile ilgili olarak 1792 yasa ve bunlarla ilgili 51 bin 155 bürokratik düzenleme bulunduğuna dikkat çekilirken, “Bu da yatırımcıların Almanya’da kaçmalarının önemli bir nedeni” denildi.