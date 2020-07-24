ALMAN polisi, polis bilgisayarından çıktığı sanılan avukatlara, milletvekilleri ve gazetecilere ‘NSU 2.0’ imzalı ölüm tehditlerini iki yıldır aydınlatamıyor ve ölüm tehditleri giderek artıyor. Tam bu tartışmaların ortasında nazi döneminin gençlik örgütü Alman Kızlar Birliği (BDM) üniformasını andıran, kollarında savaş sembolü dikilmiş askeri yürüyüş yapan kızlardan oluşan esrarengiz bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Fotoğrafı ‘Dresden Nazifrei’ (Nazilerden Arınmış Dresden) adlı kuruluş internet portalında paylaştı. ‘Saksonya Eyaleti’nin İsviçre’si’ olarak anılan Elbsandsteingebirge dağları arasındaki Wehlen ve Rathen arasında çekilen fotoğraf, “Burası nazilerin eğitim kampı mı?” tartışmalarına yol açtı. Saçları örgülü kızların üzerindeki üniformanın kollarında eski bir Alman sembolü olan Wotanknoten (Wotan Düğümü) var. Wotan, çok eski bir Alman ismi ve öfke anlamına geliyor. Wotan Düğümü savaşta ölen savaşçıları sembolize ediyor. Bu savaş sembolünü de aşırı sağcılar kullanıyor.

‘NEONAZİLER İYİCE CESARETLENDİ’

Fotoğrafın Saksonya Eyaleti’nde çekilmiş olması endişeleri daha çok artırıyor. Çünkü Saksonya, neonazi terör örgütü NSU’nun gizlendiği yer. 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU elebaşları Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschaepe, bu eyaletteki Zwickau’da yıllarca saklandı ve cinayetlerini burada planladı. Ayrıca Saksonya’nın başkenti Dresden, aşırı sağcı PEFIDA örgütünün de kalesi. Bu fotoğrafla birlikte Dresden Neumark Meydanı’nda yine nazi dönemini hatırlatan tek tip denizci üniformalı kızların müzik yapması, “Neonaziler iyice cesaretlendi?” yorumlarına yol açtı. Polis ise olayın devlet güvenlik organlarına intikal ettiğini belirtti.