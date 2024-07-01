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‘Burada biz de varız’ festivali

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#AVRUPADAN HABER#Ersin Tatar#Osman Koray Ertaş
‘Burada biz de varız’ festivali
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 12:07

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar ile birlikte açılışını yaptığı festivali, Londra ve çevresindeki 20 derneğin çatı kuruluşu olan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi düzenliyor. Festival, Enfield Belediyesi’ne bağlı Donkey Lane’de gerçekleşti.

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AÇILIŞ konuşmasını yapan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, festivale katılan herkese teşekkür etti. Festivalin bugünlere gelmesinde emeği geçenleri hatırlatan Nafi, Kıbrıs Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında geçmişten aldıkları bayrağı en iyi noktaya taşıyacaklarını, festivalin amacının birlik, mutluluk, paylaşım olduğunu söyledi. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ise “Bu festival, Kıbrıs Türk’ünün ‘Burada biz de varız’ dediği anlamlı bir buluşma. Yeni nesillere kültürümüzü, geleneklerimizi anlatmanın bir yolu. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC, el ele yürümeye devam edecek” dedi.

‘Burada biz de varız’ festivali

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
‘Burada biz de varız’ festivali

Büyükelçi Osman Koray Ertaş

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‘KÖKENLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADILAR’
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise şunları söyledi: “Geçen sene de buradaydık, bu sene de buradayız. Konsey Başkanı’na yürekten teşekkür ediyorum, altı aydır yaptıkları çalışmalarla buradayız. Altı hafta önce Avustralya’ya gittim. Oraya ilk KKTC Cumhurbaşkanı olarak gitmeyi başardık. Yıllar önce buraya gelmiş, KKTC ile bağlarını hiç kopartmamış insanlarımızı selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Bütün bu fedakârlıkları yapabilmek hiç kolay değildir. Kıbrıslı Türkler kökenlerini hiçbir zaman unutmadı. Biz, Kıbrıs Türk’ünün hakları için mücadeleye devam edeceğiz.”
Festivalde Londra’daki Türk okulları bünyesindeki öğrenciler geleneksel kıyafetlerle folklor oyunları oynadılar. Grup Ayna, Eylem ve Grup S.O.S’in sahne aldığı festivalde Metropolitan Türk Polis Derneği de çalışmalarıyla ilgili stant açtı.

‘Burada biz de varız’ festivali

‘Burada biz de varız’ festivali

‘Burada biz de varız’ festivali

‘Burada biz de varız’ festivali

‘Burada biz de varız’ festivali

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#AVRUPADAN HABER#Ersin Tatar#Osman Koray Ertaş

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