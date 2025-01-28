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ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, Almanya’nın Holokost’taki tarihsel sorumluluğunun devam ettiğini vurguladı ve bu sorumluluğun hafife alınmasına karşı çıktı. Steinmeier, “Auschwitz-Birkenau ve diğer Nazi toplama kamplarında yaşananlar, tarihimizin bir parçası ve dolayısıyla kimliğimizin de bir parçası. Bununla yüzleşmek zorundayız” dedi. Steinmeier, 1940-1945 yılları arasında 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü Auschwitz kampını ziyaretinde, ABD’li milyarder Elon Musk’ın Almanya’nın ‘geçmişteki suça fazla odaklandığı’ yönündeki eleştirilerine de dolaylı olarak yanıt verdi. Musk, geçen hafta sonu aşırı sağcı parti AfD’nin bir seçim etkinliğine gönderdiği video mesajında bu ifadeleri kullanmıştı. Steinmeier, “Sanırım Bay Musk benim tavsiyelerimi beklemiyor. Ancak benim inancım şu; Sorumluluk, sonu olan bir şey değildir. Kim bu konuda bir çizgi çekilebileceğini düşünüyorsa, buraya gelip hayatta kalanlarla konuşmalı” dedi.

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‘İNSAN ONURU DOKUNULMAZDIR’

Steinmeier, Auschwitz’den çıkarılması gereken derslere de değinerek, Almanya’daki sığınmacı tartışmalarına atıfta bulundu. Alman Anayasası’nın Nazi rejimine bir yanıt olduğunu belirten Steinmeier, “Bu yanıt, anayasanın birinci maddesinde somutlaşıyor. ‘İnsan onuru dokunulmazdır’” ifadelerini kullandı. Almanya Cumhurbaşkanı törene eşi Elke Büdenbender, Başbakan Olaf Scholz (SPD), Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller) ve Federal Konsey Başkanı Anke Rehlinger (SPD) ve Claudia Roth ile birlikte katıldı. Bu kadar üst düzey bir katılım, Almanya tarihinde bir ilk olarak kaydedildi.