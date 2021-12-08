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‘Bunun için değer miydi?’

#Almanya#Königs Wüsterhausen#AVRUPADAN HABERLER
‘Bunun için değer miydi’

Almanya’da Berlin yakılarındaki Brandenburg eyaletine bağlı Königs Wüsterhausen’de bir evde bulunan üçü kız çocuğuna ait toplam 5 cesetle ilgili sır perdesi aralandı. Cinnet geçiren babanın çocuklarını ve eşini öldürme nedeni dehşete düşürürken “Bunun için değer miydi“ dedirtti.

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SAVCILIKTAN yapılan açıklamada, baba Devid R.’nin önce eşini ve ardından 4, 8 ve 10 yaşlarındaki üç kızını silahla öldürdüğü ve ardından intihar ettiğini duyurdu. Arkasında bıraktığı veda mektubunda cinayetleri neden işlediğini ve neden intihar edeceğini açıkladı. Bir meslek okulunda öğretmen olarak çalışan Devid R., başka bir meslek yüksek okulunda öğretmen olarak görev alan eşi Linda ve kendisi için sahte aşı sertifikası aldı. Ancak sertifikanın sahte olduğunun anlaşılması üzerine eşinin çalıştığı okul, hukuki yollara başvuracağını belirten bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda sözlü savunmanın isteneceği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

PANİĞE KAPILINCA...
Gelen mektup üzerine paniğe kapılan Devid R., bıraktığı veda mektubunda eşiyle birlikte hapse girmekten ve çocuklarının ellerinden alınmasından korktuğunu yazdı. Devid R., illegal bir şekilde silah tedarik etti. İlk önce eşini daha sonra da çocuklarını kendi odalarındayken öldürdü ve ardından kafasına kurşun sıkarak intihar etti.

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#Almanya#Königs Wüsterhausen#AVRUPADAN HABERLER

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