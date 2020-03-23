‘Bunu ciddiye alın, çünkü hayati öneme sahip’

İNGİLTERE Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, ülkede Kovid-19’dan ölenlerin yaşlarının 18 ila 102 arasında olduğu belirtildi. 18 yaşında hayatını kaybeden gencin sağlık sorunu olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğu görüldü. Bunun üzerine Başbakan Boris Johnson, bir kez daha uyarıda bulundu. Johnson, “Temiz havanın kendi başına size bağışıklılık sağladığını düşünmeyin. Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymalısınız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip” dedi.

Defalarca sosyal mesafelendirmenin önemine dikkat çeken Johnson, “Eğer insanlar bunu yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek. Bunu yapmak istemiyoruz ama gerekli olabilir” diye konuştu. Johnson, Londra ya da ülkenin tamamının tecrite alınması gibi önlemlerin neden hayata geçirilmediği yönündeki bir soru üzerine ise ‘doğru zamanda doğru kararların alınması gerektiğini’ ifade etti.