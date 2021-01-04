Bunu 93 yaÅŸÄ±nda kadÄ±na yaÅŸattÄ±lar Hem dÃ¶vdÃ¼ler, hem soydular

BREMEN polisinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Noel BayramÄ±â€™nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ paket getirme bahanesiyle 93 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n ziline basan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, kapÄ±yÄ± aÃ§an kadÄ±na saldÄ±rdÄ±. KadÄ±nÄ± iterek yere dÃ¼ÅŸÃ¼ren hÄ±rsÄ±zlar, yaÅŸlÄ± kadÄ±nÄ±nÄ±n ellerini kelepÃ§eyle baÄŸlayÄ±p aÄŸzÄ±na da bant yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. Evde bulunan ziynet eÅŸyasÄ±nÄ± ve nakit parayÄ± da Ã§alan gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ soyguncular, izlerini kaybettirdiler. Yaralanan kadÄ±n ise hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

YAKALATANA Ã–DÃœL

HÄ±rsÄ±zlÄ±kla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan Bremen polisi, Ã§evredekilerin bilgisine baÅŸvurdu. BÃ¶lgede oturanlara Ã§aÄŸrÄ± yapan polis, 20 ile 30 yaÅŸ arasÄ±nda ve 1.75 boylarÄ±nda zayÄ±f gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ soyguncularÄ± tanÄ±yanlarÄ±n, yerini bilenlerin ve daha fazla bilgiye sahip olanlarÄ±n 0421-362 38 88 numaralÄ± telefondan veya en yakÄ±n polis karakoluna bilgi vermesini istedi. SoyguncularÄ± yakalatacak bilgiyi verenlerin 1500 euro ile Ã¶dÃ¼llendirileceÄŸi de bildirildi.Â ZavallÄ± kadÄ±nÄ±n parasÄ±nÄ± ve ziynet eÅŸyasÄ±nÄ± Ã§alan soyguncular, geriye bu paketi bÄ±raktÄ±lar.

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