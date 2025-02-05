Bunlar nasıl ebeveyn! Baba istismar etti, anne...

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MAHKEME, Anklam şehrinden olan çifti ağır çocuk cinsel istismarı, tecavüz ve çocuk pornografisi üretimi ve bulundurma suçlamalarıyla yargılıyor. Dava, kamuoyuna kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, erkek sanık, Kasım 2022 ile Ağustos 2024 arasında kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulundu. İddianameye göre istismar, çocuk daha sadece 2 aylıkken başladı. Sanığın, bu eylemlerin görüntülerini ve videolarını başkalarıyla paylaştığı da iddia ediliyor. Kadın sanık ise bir kez bizzat istismara katılmakla suçlanırken, diğer zamanlarda bu eylemlere sessiz kaldığı ve engel olmadığı belirtiliyor. Mahkeme süreci, hassas bilgiler ve mağdur çocuğun kimliğinin korunması amacıyla kamuoyuna kapalı olarak yürütülecek. Davanın ilerleyen günlerde yeni detaylarla gündeme gelmesi bekleniyor.