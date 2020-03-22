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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Bunlar da ‘yeni tip korona dolandırıcıları’

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Bunlar da ‘yeni tip korona dolandırıcıları’
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Koronavirüsle mücadele eden Almanya’da şimdi de yeni tip dolandırıcılar ortaya çıktı. Ağızlarında maskeyle genellikle yaşlıların kapısına dayanan dolandırıcılar, “Sağlık ocağından geliyoruz. Korona testi yapacağız” diye eve girmeye, para, ziynet gibi değerli eşyaları çalmaya çalışıyor.

POLİS bu ‘yeni tip korona dolandırıcıları’na karşı vatandaşları böyle uyardı: “Sağlık ocağından hiç kimse evlerde test yapmıyor. Kapınıza gelen yabancıya kapıyı açmayın. Komşularınızı, yakınlarınızı bu dolandırıcılık türüne karşı uyarın. Polis veya sağlık ocağı diye telefon alırsanız, telefonu yüzlerine kapatın. 110 numarayı arayıp hemen polise haber verin.

 

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