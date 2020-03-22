Bunlar da ‘yeni tip korona dolandırıcıları’

POLİS bu ‘yeni tip korona dolandırıcıları’na karşı vatandaşları böyle uyardı: “Sağlık ocağından hiç kimse evlerde test yapmıyor. Kapınıza gelen yabancıya kapıyı açmayın. Komşularınızı, yakınlarınızı bu dolandırıcılık türüne karşı uyarın. Polis veya sağlık ocağı diye telefon alırsanız, telefonu yüzlerine kapatın. 110 numarayı arayıp hemen polise haber verin.