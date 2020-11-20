‘Bunlar AfD’nin timsah gözyaşları’

ALMANYA’da ‘Enfeksiyon Koruma Yasası Tasarısı’nın Meclis’te tartışılarak oylandığı gün yaşanan olaylar, kamuoyunda büyük öfke ve tepkilere yol açtı. Meclis’e baskı amacıyla korona önlemleri karşıtı göstericileri içeri sızdıran aşırı sağcı ana muhalefet parti AfD, önce suçlamaları “Elimizde böyle bir bilgi yok” diyerek reddetti. Ancak Meclis koridorlarında milletvekilleri ve bakanları taciz eden ziyaretçilerin üç AfD milletvekilinin ziyaretçi listesinden içeri alındığı ortaya çıkıp kamuoyundan yoğun tepkiler gelince, bir anda çark etti. Gelişmeleri acil olarak gündemine alıp konuyla ilgili oturumun düzenlendiği Federal Meclis’te çok sert ve hararetli tartışmalar yaşandı. AfD Grup Başkanı Alexander Gauland, Meclis’te olay çıkaran ziyaretçilerin AfD ziyaretçi listesinden içeri girdiklerini itiraf edip özür diledi. “Ziyaretçilerin davranışı medeni değil, bu nedenle özür diliyorum” diyen Gauland, “Ancak sonucun buraya varacağını tahmin edemezdik” sözleriyle olayın planlı olmadığını iddia etti. Britta Hasselmann

‘OYUN BURADA BİTMİŞTİR’

Meclis’te temsil edilen diğer tüm siyasi parti milletvekilleri AfD’yi topa tuttu ve olayın planlı olduğunu savundu. Hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik grubundan Michael Grosse Brömer, AfD Grup Başkanı Gauland’ın sözlerini “İkiyüzlülük” olarak niteledi. Bunun “Milletin temsilcilerine ve demokrasiye bir saldırı” olduğunu vurgulayan Michael Grosse Brömer “Oyun burda bitmiştir” dedi. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanvekili Dirk Wiese, tepkiler üzerine sıkışan AfD’nin, olayı münferit, dikkatsizlikten kaynaklanan bir durum gibi göstermeye çalıştığını belirterek, AfD Grup Başkanı Gauland’a hitaben, “Siz anayasanın birinci maddesi olan ‘İnsan onuru dokunulmazdır’ maddesini anlamamışsınız” diye konuştu. Marco Buschmann

TİMSAH GÖZYAŞLARI

Muhalefet partisi Hür Demokratlar (FDP) grubundan Marco Buschmann, AfD sıralarına hitaben, “Siz tehdit havasını yüce Meclis’e taşımak istediniz. Sizin hedefiniz demokratik kurumları küçük düşürerek, kötüleyerek yıpratmak, kirletmek. Çünkü siz bu kurumlardan nefret ediyorsunuz. Bunlar timsah gözyaşları. Ama bizim demokrasimiz sizin nefretinizden çok daha güçlü” dedi. Yeşiller grubundan Britta Hasselmann, AfD’nin bu planını ‘tabuları yıkmak’ olarak niteledi ve “Olayların nereye varacağını, kimi davet ettiklerini ve onların ne yapacağını çok iyi biliyorlardı. Onları ilk kez Meclis’e davet etmediler. Ama AfD her zaman yapıyor ve suçu daha sonra başkalarının üzerine atıyor. Kamuoyunu aptal yerine koyuyor. Bunlara inanmayın” diye konuştu. Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) grubundan Stefan Müller, AfD’yi “Demokrasi düşmanları dışarıda değil, içeride. Burada oturuyor. Siz parlamentoyu gülünç duruma düşürmek istediniz” diye suçladı. Sol Parti grubundan Petra Pau, AfD’nin onaylanan yasayı nazi dönemiyle kıyaslamasını ‘tam bir küstahlık’ olarak niteledi. Petra Pau