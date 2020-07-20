MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSon dakika: Almanya'da "Yılın hakemi" Türk asıllı Deniz Aytekin seçildi
GeriAvrupa Son dakika: Almanya'da "Yılın hakemi" Türk asıllı Deniz Aytekin seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Son dakika: Almanya'da "Yılın hakemi" Türk asıllı Deniz Aytekin seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Almanya'da "Yılın hakemi" Türk asıllı Deniz Aytekin seçildi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre, Alman spor dergisi Kicker'in yaptığı ankette, geride kalan sezonun en iyi hakemi Türk asıllı Deniz Aytekin olarak belirlendi. FIFA kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından "Yılın hakemi" seçilmişti.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019-2020 sezonunun en iyi hakemi seçildi.

Alman spor dergisi Kicker'in okuyucuları arasında düzenlediği "Yılın hakemi" anketinde, yüzde 43,3 oranında oy alan Aytekin, sezonun en iyi hakemi olarak belirlendi.

Son dakika: Almanyada Yılın hakemi Türk asıllı Deniz Aytekin seçildi
YÜZDE 13 DAHA FAZLA OY ALDI
Deniz Aytekin'in, ankette ikinci sırada yer alan hakem Manuel Graefe'den yüzde 13 daha fazla oy aldığı ifade edildi.

FIFA kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından "Yılın hakemi" seçilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle