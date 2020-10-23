Açılış maçını Stuttgart ile Köln oynuyor

Bayern Münih, Dortmund ve Werder Bremen'de birer futbolcunun korona testi pozitif çıktığı için takım kadrolarından çıkarıldılar. Futbolcular evlerinde karantina altında tutuluyorlar. Beşinci haftanın açılış maçında bu akşam Stuttgart Köln'ü konuk ediyor. İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.30'da start alacak. Yarın lige beş karşılaşmayla devam edecek. Günün en önemli maçı Dortmund ile Schalke arasında oynanacak. Almanya'nın en önemli ve çekişmeli derbisinin başlama saati 18.30'da başlayacak. Derbiye, korona salgının nedeniyle sadece 300 seyirci alınması planlanıyor. Pazar günü iki maç var. Avrupa Ligi maçları nedeniyle beşinci haftanın son karşılaşması pazartesi akşamı oynanacak. Leverkusen ile Augsburg arasındaki maçın başlama saati 20.30.

Haftalık maç programı şöyle:

BUGÜN

Stuttgart – Köln (20.30)

CUMARTESİ

B. Münih – Frankfurt (15.30)

RB Leipzig – Hertha Berlin (15.30)

Union Berlin – Freiburg (15.30)

Mainz – Gladbach (15.30)

Dortmund – Schalke (18.309

PAZAR

Wolfsburg – Bielefeld (15.30)

Bremen – Hoffenheim (18.00)

PAZARTESİ

Leverkusen – Augsburg (20.30)