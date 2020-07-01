Bundesliga'nın son takımı kim olacak?

BUNDESLIGA'da 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 18. takımı belirleyecek maçların ilki perşembe akşamı oynanacak. Werder Bremen ile Heidenheim'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmanın başlama saati 20.30.

Sezonu 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile 2.Ligi 3. sırada bitiren Heidenheim iki baraj maçı oynayacak. İki karşılaşmada rakibine üstünlük kuran taraf, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşma Werder Bremen'in sahasında oynanacak. Karşılaşmanın rövanşında iki takım pazartesi akşamı Heidenheim'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Werder Bremen'in geride kalan sezonda kalesinde 69 gol görmesi Heidenheim'ın umudunu artırıyor. Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt “Baraj maçı oynamak bizim için hayati önem taşıyor. Bu maçları oynayacak olmamız beni küçük bir çocuk gibi sevindiriyor. Werder Bremen 69 gol yedi. Biz ileride oyunu kurmak zorundayız” dedi.

MAÇ PROGRAMI

PERŞEMBE (20.30)

Werder Bremen – Heidenheim

PAZARTESİ (20.30)

Heidenheim – Werder Bremen