MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBundesliga'nın son takımı kim olacak?
GeriAvrupa Bundesliga'nın son takımı kim olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Bundesliga'nın son takımı kim olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesliga'nın son takımı kim olacak?
Abone Olgoogle-news

Werder Bremen ve Heidenheim oynayacak

BUNDESLIGA'da 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 18. takımı belirleyecek maçların ilki perşembe akşamı oynanacak. Werder Bremen ile Heidenheim'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmanın başlama saati 20.30.

Sezonu 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile 2.Ligi 3. sırada bitiren Heidenheim iki baraj maçı oynayacak.

Bundesliganın son takımı kim olacak
İki karşılaşmada rakibine üstünlük kuran taraf, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşma Werder Bremen'in sahasında oynanacak. Karşılaşmanın rövanşında iki takım pazartesi akşamı Heidenheim'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Werder Bremen'in geride kalan sezonda kalesinde 69 gol görmesi Heidenheim'ın umudunu artırıyor. Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt “Baraj maçı oynamak bizim için hayati önem taşıyor. Bu maçları oynayacak olmamız beni küçük bir çocuk gibi sevindiriyor. Werder Bremen 69 gol yedi. Biz ileride oyunu kurmak zorundayız” dedi.

MAÇ PROGRAMI
PERŞEMBE (20.30)
Werder Bremen – Heidenheim

PAZARTESİ (20.30)
Heidenheim – Werder Bremen

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle