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Avrupa
Haber Giriş: 17.05.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

Almanlar bu nasıl mantık diyor

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Almanlar bu nasıl mantık diyor
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Koronavirüs nedeniyle bir süredir ligleri askıya alan ülkelerden olan Almanya'da futbol geri döndü ancak sahadaki temas görüntüleri sporseverlerin tepkisini de çekti.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler askıya alınmıştı.

Alınan önlemler dahilinde federasyonlar yavaş yavaş liglerin başlama tarihlerini açıklamaya devam ederken, Avrupa'da futbola ilk dönen ülke ise Almanya oldu.

Almanlar bu nasıl mantık diyor
YEDEK KULÜBESİNDE SOSYAL MESAFE KURALI
Bundesliga 1 ve 2'de dün oynanan maçlarda, koronavirüs salgını nedeniyle birçok kural konmuştu.

Yedek kulübesinde bekleyen futbolcuların maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak oturması dikkatleri çekerken, saha içindeki temas görüntüleri ise futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

Almanlar bu nasıl mantık diyor
ALMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medya hesapları üzerinden bu görüntüleri paylaşan Alman futbolseverler, maçtan futbolcuların ikili mücadeleleri sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak, ''Bu nasıl mantık?'' sorularını yöneltti.
Almanlar bu nasıl mantık diyor

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