Almanlar bu nasıl mantık diyor

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler askıya alınmıştı.

Alınan önlemler dahilinde federasyonlar yavaş yavaş liglerin başlama tarihlerini açıklamaya devam ederken, Avrupa'da futbola ilk dönen ülke ise Almanya oldu. YEDEK KULÜBESİNDE SOSYAL MESAFE KURALI

Bundesliga 1 ve 2'de dün oynanan maçlarda, koronavirüs salgını nedeniyle birçok kural konmuştu.

Yedek kulübesinde bekleyen futbolcuların maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak oturması dikkatleri çekerken, saha içindeki temas görüntüleri ise futbolseverlerin gözünden kaçmadı. ALMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesapları üzerinden bu görüntüleri paylaşan Alman futbolseverler, maçtan futbolcuların ikili mücadeleleri sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak, ''Bu nasıl mantık?'' sorularını yöneltti.