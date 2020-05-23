Bundesliga'da Türkler oynamadı, karton taraftar başladı

BUNDESLIGA'da zirve ateş hattına döndü. Lider Bayern Münih, takipçisi Dortmund ve Leverkusen galip geldiler. Böylece zirvede kopuş yaşanmadı. Üç takımın maçında 13 gol çıktı. Bayern, Frankfurt karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle bu sezon 60 barajını aşan ilk takım oldu. 61 puanı bulanan Bayern, takipçisi Dortmund ile arasındaki dört puan farkını korudu.

GOL REKORU KIRDI

Bayern Münih teknik direktörü Hansi Flick, 17. resmi maçında 55 gole ulaşarak rekor kırdı. Flick maç başına 3.2 gol ortalamasıyla müthiş bir istatistik yakaladı. Seyircisiz oynanan maçta Frankfurt rakibinin oyun kurmasını önlemek için ilk dakikadan itibaren sahanın her yerinde B. Münih'e baskı kurmayı denedi. İlk dakikalarda bu oyun anlayışında başarılı da oldu. Bayern Münih pas yapmakta zorlandı. Ancak 17. dakikada Goretzka'nın golüyle Bayern 1-0 öne geçince Frankfurt'un baskısı da son buldu. Gol ile büyük bir rahatlama yaşayan Bayern Münih, oyunun kontrolünü ele aldı. Defanstan ve orta sahadan rakip defansın arkasına atılan paslarla ikinci golü aradı. Davies'in gerilerde defansın arkasına attığı topu iyi kontrol eden Müller, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

BECKENBAUER VE HOENES DE İZLEDİ

İkinci yarıya her iki takım da peş peşe gollerle başladı. 46. dakikada Lewandowski skoru 3-0 yaptı. Bu golle Polonyalı futbolcu ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı. 52 ve 55. dakikalarda Frankfurt peş peşe iki gol atınca umutlandı: 3-2. Ancak 61. dakikada gerilerden gelen Davies skoru 4-2 yapması umutları kırdı. 74. dakikada yaşanan karambolde Hinteregger kendi kalesine gol attı: 5-2. Bu dakikadan sonra başka gol çıkmayınca B. Münih 5-2 galip geldi. Maçı B. Münih'in davetlisi olarak eski Başkan Uli Hoeness ve Onursal Başkan Franz Beckenbauer de tribünlerden izledi. İmparator uzun bir aradan sonra ilk kez B. Münih maçını statta takip etti. Beckenbauer'in maçı tribünlerden izlemesiyle ilgili Goretzka “Onun gözlerinin önünde oynamak bizim için bir gurur” sözleriyle değerlendirdi.

DORTMUND RAHAT KAZANDI

Leverkusen şampiyonlar Ligine katılma mücadelesi verdiği Gladbach'ı deplasmanda 3-2 yendi. Geçen hafta iki gol atan Kai Havertz bu maçta da biri penaltıdan olmak üzere iki kez fileleri havalandırdı. Leverkusen'in üçüncü golünü Bender atarken, Gladbach'ın tek golü Thuram'dan geldi. 54 bin kişilik Borussia Park'taki Mönchengladbach - Leverkusen maçında tribünlere 13 bin karton taraftar yerleştirdi ve toplam 247 bin euro gelir elde edildi. Alman ekibi, bu parayı koronavirüs için özel olarak açtığı fona aktarıyor. Bayern Münih'in şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Dortmund, Wolfsburg deplasmanında üç puanı 2-0'lık skorla aldı. Dortmund'un gollerini Guerreiro ve Hakimi attı. 80. dakikada Wolfsburg'dan Klaus kırımızı kartla oyundan atıldı. Bundesliga'daki tek kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yönettiği maçta Paderborn ile Hoffenheim 1-1 berabere kaldı.

DERBİDE HERTHA FARKI ATTI

Ligde kalma mücadelesi veren Werder Bremen sürpriz bir sonuçla Freiburg'u deplasmanda 1-0 yendi. Altın değerinde üç puan alan Bremen, ligde kalma umudunu da sürdürdü. Werder Bremen'de Ömer Toprak ve Nuri Şahin maç kadrosunda yer almadı. 27. haftanın açılış maçında oynanan başkent derbisinde Hertha Berlin üç puanı alan taraf oldu. İlk yarısı 0-0 berabere sona eren maçta Hertha Berlin Union Berlin'i ikinci yarıda bulduğu 4 golle yendi. Böylece sezonun ilk yarısında oynanan maçın rövanşını da almış oldu. Hertha Berlin golleri 51, 52, 61 ve 77 dakikalarda buldu.