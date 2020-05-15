Bundesliga’da takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildi

ALMANYA Kulüpler Birliği (DFL), video konferans yoluyla olağanüstü üyeler toplantısı gerçekleştirdi. DFL’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, mart ayında Kovid-19 salgını sebebiyle askıya alınan ve yarından itibaren devam etmesi kararlaştırılan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve Almanya İkinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga 2) bu sezon yapılacak kalan karşılaşmalara ilişkin düzenlemeler ele alındı. Sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, daha önce de Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) bu yöndeki bir öneriyi kabul ettiği anımsatıldı. Oyuncu değişikliği için devre arası da dahil karşılaşmalar sırasında toplam 3 imkânın verileceği ifade edildi.

16 MART’TA ASKIYA ALINMIŞTI

Gelecekte yaşanabilecek gelişmeler sebebiyle maçların devam etmesinin mümkün olmaması ve sezonun erken durdurulması durumunda, iki hafta içinde liglerin sportif olarak nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir düzenlemenin geliştirilmesi kararı alındığı vurgulanırken, gerekli olması durumunda müsabakaların 30 Haziran’dan sonra da oynanabileceği belirtildi. Ayrıca, yasal durumlar, organizasyon veya güvenlik gerekçeleriyle müsabakaların başka bir statta da oynatılabileceğinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Bu iki ligde sezonunun 27-28 Haziran’da tamamlanması planlanıyor. Almanya’da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, salgın sebebiyle 16 Mart’ta askıya alınmıştı.