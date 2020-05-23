Bundesliga'da sezonun dev maçı

BUNDESLIGA'da sezonun kader maçı salı akşamı Dortmund ile B. Münih arasında oynanacak. Lig ikincisi ile lig liderinin karşı karşıya geleceği maç Signal Iduna Park'da saat 18.30'da başlayacak.

Sezonun finali olarak kabul edilen karşılaşmada alınacak sonuç bir anlamda ligin kaderini de belirleyebilecek.

Ligde 61 puanla 57 puanlı Dortmund'un önünde yer alan lider B. Münih, galip gelmesi durumunda puan farkını yediye çıkaracak. Böylece sezonun bitimine 6 hafta kala önemli bir avantaj elde edecek. Maçın berabere sonuçlanması durumunda da yine avantajlı olacak taraf B. Münih olacak. Dortmund kazandığı taktirde puan farkı bire inecek.

Şampiyonluk yolunda 'ben de varım' demeye devam edecek. Şampiyonluk düğümünün çözümü de ilerleyen haftalara sarkacak. Her iki takım da bu maç öncesi formunun zirvesinde. Lige verilen arayı iyi değerlendiren ekipler, ara sonrası oynadıkları maçlarını kazanarak güçlerini gösterdiler. Maça iki takım da ideal 11'i ile çıkacak.

Wolfsburg karşısında ikinci yarıda forma bulan Emre Can'ın B. Münih ile yapılacak karşılaşmada ilk 11'de oynaması bekleniliyor.

Lider ile ikincinin mücadelesi dışında Bundesliga'da salı akşamı üç karşılaşma daha oynanacak. Leverkusen sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. 27. haftayı puansız kapatan Frankfurt ile Freiburg da aynı akşam puan mücadelesi yapacaklar.

Her maçı artık final havasında geçmesi beklenen Werder Bremen Gladbach'ı konuk ediyor. 28. Hafta'da çarşamba akşamı ise beş karşılaşma oynanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

26 MAYIS SALI

Dortmund – B. Münih (18,30)

Leverkusen – Wolfsburg (20.30)

Frankfurt – Freiburg (20.30)

W. Bremen – Gladbach (20.30)

27 MAYIS ÇARŞAMBA

RB Leipzig – Hertha Berlin (18.30)

Augsburg – Paderborn (20.30)

Düsseldorf – Schalke (20.30)

Hoffenheim – Köln (20.30)

Union Berlin – Mainz (20.30)