MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBundesliga'da sezonun dev maçı
GeriAvrupa Bundesliga'da sezonun dev maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 23.05.2020 - 23:21,Son Güncelleme:

Bundesliga'da sezonun dev maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesliga'da sezonun dev maçı
Abone Olgoogle-news

Dortmund ile Bayern Münih oynuyor.

BUNDESLIGA'da sezonun kader maçı salı akşamı Dortmund ile B. Münih arasında oynanacak. Lig ikincisi ile lig liderinin karşı karşıya geleceği maç Signal Iduna Park'da saat 18.30'da başlayacak.

Sezonun finali olarak kabul edilen karşılaşmada alınacak sonuç bir anlamda ligin kaderini de belirleyebilecek.

Ligde 61 puanla 57 puanlı Dortmund'un önünde yer alan lider B. Münih, galip gelmesi durumunda puan farkını yediye çıkaracak. Böylece sezonun bitimine 6 hafta kala önemli bir avantaj elde edecek. Maçın berabere sonuçlanması durumunda da yine avantajlı olacak taraf B. Münih olacak. Dortmund kazandığı taktirde puan farkı bire inecek.

Şampiyonluk yolunda 'ben de varım' demeye devam edecek. Şampiyonluk düğümünün çözümü de ilerleyen haftalara sarkacak. Her iki takım da bu maç öncesi formunun zirvesinde. Lige verilen arayı iyi değerlendiren ekipler, ara sonrası oynadıkları maçlarını kazanarak güçlerini gösterdiler. Maça iki takım da ideal 11'i ile çıkacak.

Wolfsburg karşısında ikinci yarıda forma bulan Emre Can'ın B. Münih ile yapılacak karşılaşmada ilk 11'de oynaması bekleniliyor.

Lider ile ikincinin mücadelesi dışında Bundesliga'da salı akşamı üç karşılaşma daha oynanacak. Leverkusen sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. 27. haftayı puansız kapatan Frankfurt ile Freiburg da aynı akşam puan mücadelesi yapacaklar.

Her maçı artık final havasında geçmesi beklenen Werder Bremen Gladbach'ı konuk ediyor. 28. Hafta'da çarşamba akşamı ise beş karşılaşma oynanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

26 MAYIS SALI
Dortmund – B. Münih (18,30)
Leverkusen – Wolfsburg (20.30)
Frankfurt – Freiburg (20.30)
W. Bremen – Gladbach (20.30)

27 MAYIS ÇARŞAMBA
RB Leipzig – Hertha Berlin (18.30)
Augsburg – Paderborn (20.30)
Düsseldorf – Schalke (20.30)
Hoffenheim – Köln (20.30)
Union Berlin – Mainz (20.30)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle