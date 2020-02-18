Bundesliga’da rekor ciro

YAPILAN açıklamada, ligde geçen sezon yer alan 18 kulüp 4 milyar 20 bin Euro gelire ulaştı. Bu, Bundesliga tarihine rekor gelir olarak geçti. Geçen yıl elde edilen ciro, bir önceki sezonun cirosuna göre yüzde 5.4 daha fazla olduğu da belirtildi. Dünyada en çok seyirci çeken lig olan Bundesliga’da maç başına geçen sezon 43 bin seyirci ortalaması yakalandı.