Bundesliga'da maçlar bir süre seyircisiz oynanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında bulunan Bundesliga'nın CEO'su Christian Seifert, açıklamalarda bulundu.

''YIL SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR''

Seifert "Maçlar uzun bir süre seyircisiz oynanacak. Bu durum yıl sonuna kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.