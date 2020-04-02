Haber Giriş: 02.04.2020 - 14:00,
Bundesliga'da maçlar bir süre seyircisiz oynanacak
Bundesliga CEO'su Seifert, koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'da maçların yıl sonuna kadar seyircisiz oynanabileceğini belirtti.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında bulunan Bundesliga'nın CEO'su Christian Seifert, açıklamalarda bulundu.
''YIL SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR''
Seifert "Maçlar uzun bir süre seyircisiz oynanacak. Bu durum yıl sonuna kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.
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