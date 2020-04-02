MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBundesliga'da maçlar bir süre seyircisiz oynanacak
GeriAvrupa Bundesliga'da maçlar bir süre seyircisiz oynanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 02.04.2020 - 14:00,Son Güncelleme:/

Bundesliga'da maçlar bir süre seyircisiz oynanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesliga'da maçlar bir süre seyircisiz oynanacak
Abone Olgoogle-news

Bundesliga CEO'su Seifert, koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'da maçların yıl sonuna kadar seyircisiz oynanabileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında bulunan Bundesliga'nın CEO'su Christian Seifert, açıklamalarda bulundu.

''YIL SONUNA KADAR SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR''
Seifert "Maçlar uzun bir süre seyircisiz oynanacak. Bu durum yıl sonuna kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle