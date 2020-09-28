Bundesliga'da hoca kıyımı! 2 takım, 2 ayrılık...

Son 18 lig maçında hiç galip gelemeyen ve Bayern Münih'ten sonra Werder Bremen'e de farklı yenilen Schake yönetimi cumartesi günü David Wagner gönderdiklerini açıklamıştı. İkinci ayrılık haberi bugün geldi. Mainz yönetiminin Teknik Direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi. 52 yaşındaki Teknik Direktör Beierlorzer'in görevine son verildiğini Bild Gazetesi internet sayfasından duyurdu.

Mainz, bu sezon oynanan ilk iki haftada iki yenilgi aldı. Sıfır puanı bulunan Hessen ekibi, ligde sondan ikinci sırada bulunuyor.

Mainzlı futbolcular, geçtiğimiz hafta içinde teknik direktörün, Adam Szalai'yi U23 takımına göndermesini protesto etmiş ve bir gün antrenmana çıkmamışlardı. Basın mensuplarının teknik direktöre futbolcularla ilişkisinin sorgulaması üzerine Beierlorzer, futbolcuların kendisini değil yönetimi protesto ettiğini söylemişti.