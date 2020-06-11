Bundesliga'da gerilim hat safhada

BUNDESLIGA'da 2019-2020 Sezonu Kovid-19 salgını gölgesinde tamamlanmak üzere. Sezonun bitimine dört hafta kaldı. Ligin zirvesinde B. Münih yedi puanla liderliğini sürdürüyor. Üst üste sekizinci şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor. Zirve yarışında çok fazla heyecan kalmadı. Asıl heyecan ligin dibinde var. Altk sıralarda yer alan takımlar son 360 dakikada müthiş bir mücadele, gerilim ve stres yaşıyor. Ligden düşme korkusu yaşayan takım sayısı 6. Altı takımdan kimlerin lige tutunacağı, kimlerin veda edeceği son dört haftada alınacak sonuçlarla netleşecek. SON DAKİKAYA KADAR GERİLİM SÜRECEK GİBİ

Ligin son sırasında Paderborn yer alıyor. Puanı 20. Ligde kalma umudu en az olan ekip. Cumartesi günü sahasında 17. sıradaki Werder Bremen'i konuk edecek. Maçı kazandığı taktirde az da olsa umutlanacak. Kaybetmesi durumunda ise diğer takımların alacağı sonuçlara göre lige artık havlu atacak. Sezona Avrupa Liglerine katılma hedefiyle giren Werder Bremen tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Düşme korkusunu iliklerine kadar hisseden bir takım. Sondan ikinci sırada yer alıyor. Puanı 25. Yeşil beyazlılar için sezonu en azından 16. bitirip baraj maçlarına kalmak artık en gerçekçi hedef olarak görünüyor. DÖRT TAKIM DAHA

Matematiksel olarak Frankfurt ve Köln'ün de düşme ihtimali var. Ancak iki takımın alacağı bir veya iki puan onları rahatlatacak. Hatta kalan maçları puansız bile tamamlasalar alttaki takımların alacağı sonuçlar bile Köln ile Frankfurt'un ligde kalması için yeterli olacak. Augsburg, Union Berlin, Mainz ve Düsseldorf düşme riski taşıyan diğer dört takım. Kaderleri son dört haftada yapacakları karşılaşmalarda alacakları sonuçlara bağlı. 13. sıradaki Augsburg'un ve 14. sıradaki Union Berlin'in 32'şer puanı bulunuyor. 15. sıradaki Mainz 31 ve 16. sıradaki Düsseldorf da 28 puana sahip. Mainz ile Augsburg pazar günü birbirine rakip olacak. Bu karşılaşmada alacakları sonuç ligdeki durumlarını önemli ölçüde netleştirebilir. Maçı kazanan rahatlayacak. Aynı şekilde Köln ile Union maçının sonucu da ligin altını yakından ilgilendiriyor. Ligde düşme korkusu yaşayan takımların kalan maç programları şöyle: