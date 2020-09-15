Bundesliga'da geri sayım başladı!

Hertha, yıllardır takımın başında kaptan olarak sahaya çıkan İbiseviç'i Schalke'ye kaptırdı. Bu nedenle pazı bandını hangi futbolcunun koluna takacağı daha belli değil. Bu sezon Hertha ile birlikte altı takım yeni kaptanlarının arkasında sahaya çıkacaklar. RB Leipzig Marcel Sabitzer'i, Bayer Leverkusen Charles Aranguiz'u, Freiburg Christian Günter'i, FC Augsburg Jeffrey Gouweleeuw'u ve ligin yeni ekibi Stuttgart da Gonzalo Castro'yu kaptan olarak belirledi. Diğer takımlarda kaptanlar ise değişmedi.

Bu sezon dikkat çeken ise kaptanların yaş ortalamasının yüksek olması. 17 takımın belirlediği 17 kaptanın yaş ortalaması 30.7'yi buluyor.

Oysa ligdeki futbolcuların yaş ortalaması sadece yüzde 25.4.

Takımlar ve kaptanları şunlar:

BAYERN MÜNİH: Manuel Neuer (34)

BORUSSIA DORTMUND: Marco Reus (31)

RB LEIPZIG: Marcel Sabitzer (26)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Lars Stindl (32)

BAYER LEVERKUSEN: Charles Aranguiz (31)

HOFFENHEIM: Benjamin Hübner (31)

VfL WOLFSBURG: Josuha Guilavogui (29)

SC FREIBURG: Christian Günter (27)

EINTRACHT FRANKFURT: David Abraham (34)

HERTHA BSC: Belli değil

FC UNION BERLIN: Christopher Trimmel (33)

FC SCHALKE: Omar Mascarell (27)

FSV MAINZ: Danny Latza (30)

FC KÖLN: Jonas Hector (30)

FC AUGSBURG: Jeffrey Gouweleeuw (29)

WERDER BREMEN: Niklas Moisander (34)

ARMINIA BIELEFELD: Fabian Klos (32)

STUTTGART: Gonzalo Castro (33)