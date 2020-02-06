Bundesliga'da dev randevu

BUNDESLIGA'da 21. haftanın en önemli maçı ligin zirvesindeki Bayern Mühin ile ikincisi RB Leipzig arasında oynanacak. İki dev Münih Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşma özellikle RB Leipzig açısından çok önemli. Son haftalarda üst üste puanlar kaybeden Leipzig, en son DFB Kupası'na da veda etti. RB Leipzig'in alacağı bir yenilgi krize yol açabilecek.

LEWANDOWSKİ VE WERNER KOZLARINI PAYLAŞACAK

İki takımın puan mücadelesinin yanı sıra prestij açısından da karşılaşma önem taşıyor. RB Leipzig üç puan kazanıp son haftalardaki kötü gidişe dur demek istiyor. RB Leipzig'in kazanması durumunda ligin zirvesinde kartlar yeniden dağıtılacak. B. Münih'in kazanması durumunda ise lider rakipleriyle puan farkını açacak. Maçta her iki takımın da en önemli kozları golcüleri. Ligde attıkları gollerle göz dolduran Lewandowski ve Werner bir anlamda kozlarını paylaşacak. Geride kalan 20 hafta sonunda Lewandowski 22, Werner 20 gol attı. Karşılaşma pazar günü saat 18.00'de başlıyor.

DORTMUND LEVERKUSEN'E KONUK

Lig üçüncüsü Dortmund cumartesi akşamı Leverkusen ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki maç saat 18.30'da başlıyor. Dortmund'da Emre Can'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Emre Can bu maçta eski takımı Leverkusen'e karşı forma giyecek. Güney derbisinde son haftalarda puana hasret kalan Freiburg, üst üste puanlar toplayan Hoffenheim'ı konuk ediyor.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hertha Berlin Mainz'ı ağırlayacak.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Frankfurt - Augsburg (20.30)

CUMARTESİ

Wolfsburg - Düsseldorf (15.30)

W. Bremen - Union Berlin (15.30)

Hertha Berlin - Mainz (15.30)

Freiburg - Hoffenheim (15.30)

Schalke - Paderborn (15.30)

Leverkusen - Dortmund (18.30)

PAZAR

Gladbach - Köln (15.30)

B. Münih - RB leipzig (18.00)