Dev maçı salı akşamı

BUNDESLIGA'da sezonun 17. hafta maçları salı ve çarşamba akşamı oynanacak. Salı günü dört, çarşamba akşamı ise beş karşılaşma ile ligdeki heyecan devam edecek. Salı akşamının en önemli karşılaşması Leverkusen ile Dortmund arasında oynanacak. Kuzey Ren Vestfalya derbisine evsahipliğini Leverkusen yapacak. İki takımın maçının başlama saati 20.30.

EMRE CAN OYNAMIYOR

Mainz ile hafta sonu sahasında 1-1 berabere kalan Dortmund'da milli futbolcu Emre Can oynayamayacak. Sarı kart limitini dolduran Emre, eski takımına karşı sahada olamayacak. Emre'nin yerine salı akşamı Delaney'in sahaya çıkması bekleniyor. Soğuk algınlığına yakalanan ve Mainz maçında da forma giyemeyen genç yıldız Giovanni Reyna da kadroda yer almayacak. Union karşısında 1-0'lık yenilgi alan Leverkusen'de Kerem Demirbay'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Aynı puana sahip iki takımdan Leverkusen üçüncü, Dortmund ise dördünü sırada yer alıyor. Salı akşamının diğer bir heyecanlı ve çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşması Gladbach ile Werder Bremen arasında oynanacak.

LİDER ÇARŞAMBA AKŞAMI OYNUYOR

Beklenmedik şekilde bir çıkış yapan ve beşinci sırada yer alan Union Berlin çarşamba akşamı lig ikincisi RB Leipzig ile oynayacak. Leipzig kentindeki karşılaşmanın başlama saati 20.30. Lider Bayern Münih, Bavyera derbisinde Augsburg'a konuk oluyor. Karşılaşma Augsburg kentinde oynanacak. Geride kalan maçlarda deplasmanda Leverkusen ile birlikte en fazla puanı toplayan Stuttgart, Bielefeld ile oynayacak. Bielefeld kentinde oynanacak maçta Stuttgart galip geldiği taktirde üç maçlık galibiyet hasretini sonlandıracak.

Maç programı şöyle:

SALI

M'gladach – W. Bremen (18.30)

Leverkusen - Dortmund (20.30)

Mainz – Wolfsburg (20.30)

Hertha Berlin – Hoffenheim (20.30)

ÇARŞAMBA

Bielefeld – Stuttgart (20.30

Augsburg – B. Münih (20.30)

RB Leipzig – Union Berlin (20.30)

Schalke – Köln (20.30)

Freiburg – Frankfurt (20.30)