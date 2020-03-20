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Avrupa
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Bundesliga'da bir koronavirüs vakası daha

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Bundesliga'da bir koronavirüs vakası daha
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Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt kulübü, takımda halsizlik belirtisi gösteren 1 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt kulübü, takımda halsizlik belirtisi gösteren 1 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada virüse yakalanan kişinin kimliğinin gizli tutulacağı belirtiliyorken kulüpteki tüm futbolcu ve personelin testlere tabi tutularak 14 günlük karantinaya gireceği açıklandı.

E. Frankfurt kulübünün Sportif Direktörü Fredi Bobic, virüsün herkesin başına gelebileceğini belirterek herkesin evde kalmasına yönelik bir de mesaj verdi.

Bundesligada bir koronavirüs vakası daha

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