Bundesliga’da bir ilk! Dortmund’un yeni sponsoru...

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“GÜVENLİK ve savunma demokrasimizin köşe taşları” diyen, Watzke, şunları söyledi: “Bu köşe taşlarını nasıl koruduğumuza yakından bakmanın doğru karar olduğuna inanıyoruz. Avrupa’da özgürlüğün nasıl savunulması gerektiğini gördüğümüz şu günlerde yeni normale alışmalıyız.” DW Türkçe’nin haberine göre, Rheinmetall takımın forma sponsoru olmadı. Ancak şirketin logosu forma dışında birçok noktada görünecek ve reklam kampanyalarında yer alacak. Şirketin logosu, 1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görünecek. Anlaşmanın futbolun ruhuna aykırı olduğu görüşünü savunan savaş karşıtı Alman Barış Topluluğu ise sponsorluğun iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı.

Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke

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HİSSELERİ YÜKSELİYOR

3 yıl süreli anlaşmanın kulübe her sene yedi haneli gelir getireceği belirtilirken, Rheinmetall, Bundesliga’da bir takıma sponsor olan ilk silah üreticisi oldu. Almanya’nın en büyük silah üreticilerinden Rheinmetall hisseleri Ukrayna savaşından beri yükseliyor. Hükümetin Ukrayna’ya gönderdiği silah yardımlarından kâr elde eden şirketin hisseleri bu süreçte yüzde 500 değerlendi. Şirket, top mermisi üretim kapasitesini yılda 200 bin adet artırabilmek için halihazırda Almanya’nın kuzeyinde yeni bir fabrika da inşa ediyor.