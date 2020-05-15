Bundesliga’da anahtar rol oynayabilecek 5 Türk futbolcu

Tüm dünya koronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye devam ederken, bir yandan da "yeni normal" adı verilen hayat şartlarına adapte olmaya çalışıyor. Futbol da bu şartlar içinde geri dönme hazırlıkları yapıyor.

Avrupa'da futbola ilk geri dönecek lig olan Bundesliga'da ise sezonun geri kalan kısmında kıyasıya mücadele devam edecek.

Sezonun bitmesine dokuz haftanın kaldığı Bundesliga'da takımlarının önemli kozlarından olan, A Millî Takım oyuncularını listeledik. Ozan Kabak (Schalke 04)

Galatasaray'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği yarım sezonluk etkili performansla Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, her ne kadar takımı kümede kalmayı başaramasa da, gösterdiği bireysel performansla Bundesliga'da çok çabuk bir etki bırakmayı başarmıştı.

Ardından Bayern Münih'in de transfer listesine giren Ozan, doğru bir kararla daha fazla süre bulabileceği Schalke'yi tercih etmiş ve Temmuz 2019'da 15 milyon euro karşılığında Gelsenkirchen ekibine katılmıştı.

Sezon başında geçirdiği sakatlığın ardından Schalke'de doğrudan oynamayı başaramasa da çalışmayı sürdüren Ozan, kasım ayından itibaren formayı almış ve bir daha bırakmamıştı.

Sezon ertelenene dek Bundesliga'da 19 maça çıkan Ozan, "skorer" kimliğini de sürdürüp 3 gol kaydetmişti. Sezonun kalan kısmında da takımının en büyük kozlarından biri olacak. Ahmed Kutucu (Schalke 04)

Schalke'nin ünlü akademisinin son ürünlerinden biri olan Ahmed Kutucu, Şubat 2019'da A takıma yükselmişti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Schalke'de 13 maça çıkan Ahmed, 2 gol kaydetmişti. Bu sezon ise Bundesliga'da daha çok sonradan girdiği 17 maça çıkan genç forvet oyuncusu, 3 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Özellikle hızı ve savunma arkası koşularıyla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, A Millî Takım tercihini de Türkiye'den yana kullanmış ve Kasım 2019'da Andorra karşısında ilk defa A Millî formayı giymişti. Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Schalke akademisinden çıkan, ardından Eintracht Frankfurt'a kiralanan Kaan Ayhan, potansiyelini ise Fortuna Düsseldorf'ta buldu.

Ağustos 2016'da yalnızca 500 bin euro karşılığında kırmızı-beyazlılara transfer olan Kaan, takımının en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

Burada gösterdiği performansla A Millî Takım'ın savunmasının da önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda ligin en skorer savunmacılarından biri. Bundesliga'da bu sezon 24 maça çıkan Kaan, 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Hoffenheim akademisinin yetiştirdiği Kenan Karaman, kendisini ilk kez ise Temmuz 2014'te transfer olduğu Hannover 96'da göstermişti.

Ardından Temmuz 2018'de Fortuna Düsseldorf'a geçen Kenan, takımın önemli rotasyon oyuncularından biri hâline gelmişti.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösteren Kenan, bu sezon ise 11 maçta 4 gol 1 asistle oynadı.

Aynı zamanda Şenol Güneş'in A Millî Takım'ın başına geçmesiyle daha fazla oynamaya başlayan 26 yaşındaki oyuncu, özellikle her iki Fransa maçında üstlendiği stratejik rollerle dikkat çekmişti. Nuri Şahin (Werder Bremen)

Borussia Dortmund akademisinden çıktıktan sonra sarı-siyahlılarda Jürgen Klopp döneminde gösterdiği etkili performansla Real Madrid ve Liverpool formalarını da giyen Nuri, ardından yeniden Dortmund'a dönmüş, ama geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle eski performansına dönememişti.

Ağustos 2018'de 1 milyon euro karşılığında Werder Bremen'e transfer olan Nuri, burada savunma önünde üstlendiği oyun kuruculuk rolüyle yeniden performansını yükseltmeyi başardı.

Bu sezon Bundesliga'da 16 maça çıkan Nuri, 3 asistlik performans sergiledi. Ligin kalan kısmında da tecrübesiyle takımın en önemli oyuncularından biri olacak.