Bundesliga yurt dışı yayın gelirlerine pandemi darbesi

Covid-19 salgını sonrasında pandemi döneminde tüm dünyada futbol gelirlerinde çok büyük düşüşler yaşandı. Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Almanya Bundesliga bundan kısa bir süre önce 2021/22 ile 2024/25 arasındaki 4 sezon için yeni bir TV yayın ihalesi gerçekleştirdi. Bir önceki dönemde yıllık 1.16 milyar Euro olan TV gelirleri pandemiye rağmen yalnızca %5 bir düşüşle 1,1 milyar Euro olarak ortaya çıktı.

Ancak yıl bazında gerçekleştirilen Bundesliga yurt dışı satışlarında bu sezon pandemi nedeniyle ciddi bir düşüş söz konusu. Alman Sponsors internet sitesinin haberine göre kulüpler 2019/20 sezonunda 250 milyon Euro yurt dışı gelir sağlarken bu sezon geçtiğimiz sezona göre %20 düşüşle 50 milyon Euro daha az yurt dışı gelir elde edecekler.

Bundesliga’nın yurt dışı satışları 2008/09 sezonunda henüz 20 milyon Euro gelir getirirken bu rakam 2015/16’da 160 milyon Euro olarak ortaya çıktı ve daha sonra da 250 milyon seviyesine ulaştı.