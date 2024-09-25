Bundesliga TV hakları yeniden açık artırmaya çıkıyor!

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DAZN ve DFL açık artırmanın ilk günü ve banka teminatı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Anlaşmazlık, DFL’nin 2025/26 ila 2028/29 sezonları için B paketi TV haklarını ödemeli TV sağlayıcısı Sky’a vermesinin ardından patlak verdi. Rakip DAZN ise, kısa sürede talep edilen banka garantisinin bir gün içinde alınamadığı için DFL’nin, çok daha iyi olan kendi tekliflerini reddettiğini iddia ederek itirazda bulundu. DFL ise, tartışmalı paketi yasal olarak verdiğini açıkladı. Lig Birliği DFL, DAZN’ın tekliflerinin ihale ile uyumlu olmadığını belirtmişti. Tartışmalı ‘haklar paketi B’, sezon başına toplam 196 canlı maç içeriyor. Diğer canlı maçlar, cumartesi günü saat 18.30’daki en iyi maçlar ile Supercup’ın yer aldığı C ve pazar maçlarının yer aldığı D ödemeli TV paketlerinde yer alıyor. Bunların toplamı 113 canlı maç yapıyor.

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YENİDEN BAŞLAYAN SÜREÇTE DAZN AVANTAJLI OLABİLİR

Tahkim Mahkemesi DIS’in verdiği kararla DAZN, tüm hak paketlerini kazanma şansını koruyor. Şirket, “Mahkemenin lehimize karar vermesinden memnunuz,” açıklamasını yaparak, Bundesliga için en iyi ortak olduklarını vurguladı. Öte yandan, mahkemenin gerekçeli kararı kasım ayında açıklanacak. Yaklaşık beş aydır durdurulan açık artırma süreci, kısa sürede yeniden başlatılacak. DFL, sürecin detaylarını yakında paylaşacağını duyurdu. Sky ise karara saygı duyduğunu ve yeniden başlayacak açık artırmaya güçlü bir şekilde hazır olduğunu belirtti. Sky, Bundesliga izleyicilerine en iyi deneyimi sunmaya devam edeceklerini vurguladı. DAZN’nin teklifinin yıllık 400 milyon Euro olduğu biliniyor. Dört yıllık toplam teklifin ise rakiplerinden yaklaşık 320 milyon Euro daha fazla olduğu belirtiliyor. Bu durum, müzayede sürecinde rekabetin artacağını ve Bundesliga’nın bu süreçten kazançlı çıkabileceği şeklinde yorumlanıyor.