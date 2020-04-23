Bundesliga mesaisi başlıyor

Bugün yapılan telekonferans toplantısından sonra açıklama yapan DFL Başkanı Christian Seifert “Maçların oynanmasına karar veren merci biz değiliz. Takımlar bir süreden beri küçük gruplar halinde antrenmanlarını sürdürüyor. Mayıs'ın hemen ilk haftasında oynanmasını beklemek çok realist olmaz. Ama 9 Mayıs'tan itibaren maçlar oynanırsa Haziran sonuna kadar ligler tamamlanır” dedi. Maçları oynanması durumunda futbolcular, teknik heyet, hakemler ve kameramanlar ile diğer görevliler için 20 bin Kovid-19 testine ihtiyaç duyulacak. Futbolculardan birinin testinin çıkması durumunda ise takımın tamamının karantinaya alınıp alınmayacağına ise doktorlar karar verecek. Bir takım için karantina kararı verilmesi durumunda maçların oynanmasına izin verilmeyecek ve ligler bitirilecek. Birinci ve ikinci Bundesliga maçlarının oynanıp oynanmayacağı kararını verecek eyalet hükümetlerinden üçü 9 Mayıs tarihine sıcak baktığını daha önce açıklamıştı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Bavyera ve Baden Württemberg Eyalet başbakanları yaptıkları açıklamayla Mayıs'ın ikinci haftasında karşılaşmaların seyircisiz oynanmasında sakınca olmadığını duyurmuştu. Bundesliga'da kalan 9 hafta maçları tıpkı İngiltere'de olduğu gibi haftaiçi ve haftasonu oynanacak. Nihai maç programı haftaya açıklanacak.