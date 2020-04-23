Bundesliga mesaisi başlıyor
Bugün toplanan 36 kulübün temsilcisi birinci ve ikinci Bundesliga maçlarının oynanması yönünde karar aldı. Alman Kulüpler Birliği (DFL), iki ligdeki maçların tümünün seyircisiz oynanması konusunda fikir birliğine vardı. DFL üyesi 36 kulüp temsilcisinin tümü 9 Mayıs'tan itibaren maçların oynanabileceği konusunda hem fikir. Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı eyalet hükümetleri verecek.
Bugün yapılan telekonferans toplantısından sonra açıklama yapan DFL Başkanı Christian Seifert “Maçların oynanmasına karar veren merci biz değiliz. Takımlar bir süreden beri küçük gruplar halinde antrenmanlarını sürdürüyor. Mayıs'ın hemen ilk haftasında oynanmasını beklemek çok realist olmaz. Ama 9 Mayıs'tan itibaren maçlar oynanırsa Haziran sonuna kadar ligler tamamlanır” dedi.Maçları oynanması durumunda futbolcular, teknik heyet, hakemler ve kameramanlar ile diğer görevliler için 20 bin Kovid-19 testine ihtiyaç duyulacak. Futbolculardan birinin testinin çıkması durumunda ise takımın tamamının karantinaya alınıp alınmayacağına ise doktorlar karar verecek. Bir takım için karantina kararı verilmesi durumunda maçların oynanmasına izin verilmeyecek ve ligler bitirilecek.Birinci ve ikinci Bundesliga maçlarının oynanıp oynanmayacağı kararını verecek eyalet hükümetlerinden üçü 9 Mayıs tarihine sıcak baktığını daha önce açıklamıştı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Bavyera ve Baden Württemberg Eyalet başbakanları yaptıkları açıklamayla Mayıs'ın ikinci haftasında karşılaşmaların seyircisiz oynanmasında sakınca olmadığını duyurmuştu. Bundesliga'da kalan 9 hafta maçları tıpkı İngiltere'de olduğu gibi haftaiçi ve haftasonu oynanacak. Nihai maç programı haftaya açıklanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle