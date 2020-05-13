Almanya Bundesliga ligi ne zaman kurulmuştur? Bundesliga liginde ilk şampiyon hangi takımdır? Bundesliga liginde en çok şampiyon olan takım hangisidir? Sizler için derledik...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında olan Bundesliga’da sezon 16 Mayıs’ta kaldığı yerden devam edecek. Ligde üst üste 7 sezondur şampiyon olan Bayern Münih, toplam 29 şampiyonlukla lig tarihine en çok zafer yaşayan takım konumunda. Almanya Bundesliga ligi 1963 yılında kurulmuştur fakat 1963’ten önce de oynanan ligdeki şampiyon olan takımların şampiyonluğu sayıldığı için Almanya liginin ilk kuruluş tarihini ele alacağız. Şampiyon olan takımların verileri 1902 yılından itibaren ele alınmıştır.

*Kuruluş Tarihi: 1902 (Bundesliga 1963)

*İlk Şampiyon: Wf Leipzig 1902-1903 sezonu

(Bundesliga Köln-1963-1964 sezonu)

*En Başarılı Takımı: Bayern Münih 29 lig şampiyonluğu

Almanya Bundesliga liginde 29 farklı takım şampiyon olma başarısı göstermiştir. Bu takımların şampiyonluk sayıları ise şöyledir;

-Bayern Münih (29)

-Nürnberg (9)

-Borussia Dortmund (8)

-Schalke 04 (7)

-Hamburg (6)

-Stuttgart (5)

-Borussia Mönchengladbach (5)

-Werder Bremen (4)

-Fc Kaiserslautern (4)

-Köln (3)

-Greuther Fürth (3)

-Wfb Leipzig (3)

-Hannover 96 (2)

-Dresdner Sc (2)

-Hertha Berlin (2)

-Bfc Viktoria 89 (2)

-Wolfsburg (1)

-Eintracht Braunschweig (1)

-Tsv 1860 München (1)

- Eintracht Frankfurt (1)

-Rot-Weiss Essen (1)

-Wfr Mannheim (1)

-Sk Rapid Wien (1)*

-Fortuna Düsseldorf (1)

-Holstein Kiel (1)

-Karlsruher Fv (1)

-Karlsruhe (1)

-Freiburger Fc (1)

-Union 92 Berlin (1)

*Geçmişte şampiyon olan takımların bazıları günümüzde alt liglerde mücadele etmektedir. Bazı takımlar ise isim değişikliğine gitmiştir. Bazı takımlar da tamamen kapatılmıştır.

*1.Dünya Savaşı nedeniyle lig 5 yıl ve 2.Dünya savaşından sonra 3 yl oynanmamıştır. Bununla beraber bazı sezonlarda da lig oynanmamıştır. Örneğin; 1903/04, 1921/22 sezonu vb gibi. Aralardaki tarih farkları hata değildir.

*1940-41 sezonunda şampiyon olan Rapid Wien takımı günümüzde Avusturya liginde mücadele etmektedir.

*Bfc Dynamo takımı 1978-1979 sezonundan itibaren 1987-1988 sezonuna kadar 10 defa Doğu Almanya liginde şampiyon olmuştur fakat bu şampiyonluk bölgesel bir şampiyonluk olduğu için doğrudan Almanya ligi şampiyonluğu olarak sayılmamaktadır.

Tüm Zamanların Şampiyonları

1902/03– Wfb Leipzig 1904/05- Union 92 Berlin

1905/06- Wfb Leipzig 1906/07- Freiburger Fc

1907/08- Bfc Viktoria 89 1908/09– Karlsruhe

1909/10- Karlsruher Fv 1910/11- Bfc Viktoria 89

1911/12- Holstein Kiel 1912/13- Wfb Leipzig

1913/14- Greuther Fürth 1919/20- Nürnberg

1920/21- Nürnberg 1922/23- Hamburg

1923/24- Nürnberg 1924/25- Nürnberg

1925/26- Greuther Fürth 1926/27- Nürnberg

1927/28- Hamburg 1928/29- Greuther Fürth

1929/30- Hertha Berlin 1930/31- Hertha Berlin

1931/32- Bayern Münih 1932/33- F. Düsseldorf

1933/34- Schalke 04 1934/35- Schalke 04

1935/36- Nürnberg 1936/37- Schalke 04

1937/38- Hannover 96 1938/39- Schalke 04

1939/40- Schalke 04 1940/41- Sk Rapid Wien

1941/42- Schalke 04 1942/43- Dresdner Sc

1943/44- Dresdner Sc 1947/48- Nürnberg

1948/49- Wfr Mannheim 1949/50- Stuttgart

1950/51- Fc Kaiserslautern 1951/52- Stuttgart

1952/53- Fc Kaiserslautern 1953/54- Hannover 96

1954/55- Rot-Weiss Essen 1955/56- B. Dortmund

1956/57- B. Dortmund 1957/58- Schalke 04

1958/59- E. Frankfurt 1959/60- Hamburg

1960/61- Nürnberg 1961/62- Köln

1962/63- B. Dortmund 1963/64- Köln

1964/65- W. Bremen 1965/66- Tsv1860 München

1966/67- E. Braunschweig 1967/68- Nürnberg

1968/69- Bayern Münih 1969/70- B. Mönchengladbach

1970/71- B. Mönchengladbach 1971/72- Bayern Münih

1972/73- Bayern Münih 1973/74- Bayern Münih

1974/75- B. Mönchengladbach 1975/76- B.Mönchengladbach

1976/77- B. Mönchengladbach 1977/78- Köln

1978/79- Hamburg 1979/80- Bayern Münih

1980/81- Bayern Münih 1981/82- Hamburg

1982/83- Hamburg 1983/84- Stuttgart

1984/85- Bayern Münih 1985/86- Bayern Münih

1986/87- Bayern Münih 1987/88- W. Bremen

1988/89- Bayern Münih 1989/90- Bayern Münih

1990/91- Fc Kaiserslautern 1991/92- Stuttgart

1992/93- W. Bremen 1993/94- Bayern Münih

1994/95- B. Dortmund 1995/96- B. Dortmund

1996/97- Bayern Münih 1997/98- Fc Kaiserslautern

1998/99-Bayern Münih 1999/00- Bayern Münih

2000/01- Bayern Münih 2001/02- B. Dortmund

2002/03- Bayern Münih 2003/04- W. Bremen

2004/05- Bayern Münih 2005/06- Bayern Münih

2006/07- Stuttgart 2007/08- Bayern Münih

2008/09- Wolfsburg 2009/10- Bayern Münih

2010/11- B. Dortmund 2011/12- B. Dortmund

2012/13- Bayern Münih 2013/14- Bayern Münih

2014/15- Bayern Münih 2015/16- Bayern Münih

2016/17- Bayern Münih 2017/18- Bayern Münih

2018/19- Bayern Münih