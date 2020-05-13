Almanya Bundesliga ligi ne zaman kurulmuştur? Bundesliga liginde ilk şampiyon hangi takımdır? Bundesliga liginde en çok şampiyon olan takım hangisidir? Sizler için derledik...
Bundesliga'daki şampiyonluk sayılarında Bayern Münih'in rakipleriyle arasındaki fark hayli fazla...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında olan Bundesliga’da sezon 16 Mayıs’ta kaldığı yerden devam edecek. Ligde üst üste 7 sezondur şampiyon olan Bayern Münih, toplam 29 şampiyonlukla lig tarihine en çok zafer yaşayan takım konumunda. Almanya Bundesliga ligi 1963 yılında kurulmuştur fakat 1963’ten önce de oynanan ligdeki şampiyon olan takımların şampiyonluğu sayıldığı için Almanya liginin ilk kuruluş tarihini ele alacağız. Şampiyon olan takımların verileri 1902 yılından itibaren ele alınmıştır.
*Kuruluş Tarihi: 1902 (Bundesliga 1963)
*İlk Şampiyon: Wf Leipzig 1902-1903 sezonu
(Bundesliga Köln-1963-1964 sezonu)
*En Başarılı Takımı: Bayern Münih 29 lig şampiyonluğu
Almanya Bundesliga liginde 29 farklı takım şampiyon olma başarısı göstermiştir. Bu takımların şampiyonluk sayıları ise şöyledir;
-Bayern Münih (29)
-Nürnberg (9)
-Borussia Dortmund (8)
-Schalke 04 (7)
-Hamburg (6)
-Stuttgart (5)
-Borussia Mönchengladbach (5)
-Werder Bremen (4)
-Fc Kaiserslautern (4)
-Köln (3)
-Greuther Fürth (3)
-Wfb Leipzig (3)
-Hannover 96 (2)
-Dresdner Sc (2)
-Hertha Berlin (2)
-Bfc Viktoria 89 (2)
-Wolfsburg (1)
-Eintracht Braunschweig (1)
-Tsv 1860 München (1)
- Eintracht Frankfurt (1)
-Rot-Weiss Essen (1)
-Wfr Mannheim (1)
-Sk Rapid Wien (1)*
-Fortuna Düsseldorf (1)
-Holstein Kiel (1)
-Karlsruher Fv (1)
-Karlsruhe (1)
-Freiburger Fc (1)
-Union 92 Berlin (1)
*Geçmişte şampiyon olan takımların bazıları günümüzde alt liglerde mücadele etmektedir. Bazı takımlar ise isim değişikliğine gitmiştir. Bazı takımlar da tamamen kapatılmıştır.
*1.Dünya Savaşı nedeniyle lig 5 yıl ve 2.Dünya savaşından sonra 3 yl oynanmamıştır. Bununla beraber bazı sezonlarda da lig oynanmamıştır. Örneğin; 1903/04, 1921/22 sezonu vb gibi. Aralardaki tarih farkları hata değildir.
*1940-41 sezonunda şampiyon olan Rapid Wien takımı günümüzde Avusturya liginde mücadele etmektedir.
*Bfc Dynamo takımı 1978-1979 sezonundan itibaren 1987-1988 sezonuna kadar 10 defa Doğu Almanya liginde şampiyon olmuştur fakat bu şampiyonluk bölgesel bir şampiyonluk olduğu için doğrudan Almanya ligi şampiyonluğu olarak sayılmamaktadır.
Tüm Zamanların Şampiyonları
1902/03– Wfb Leipzig 1904/05- Union 92 Berlin
1905/06- Wfb Leipzig 1906/07- Freiburger Fc
1907/08- Bfc Viktoria 89 1908/09– Karlsruhe
1909/10- Karlsruher Fv 1910/11- Bfc Viktoria 89
1911/12- Holstein Kiel 1912/13- Wfb Leipzig
1913/14- Greuther Fürth 1919/20- Nürnberg
1920/21- Nürnberg 1922/23- Hamburg
1923/24- Nürnberg 1924/25- Nürnberg
1925/26- Greuther Fürth 1926/27- Nürnberg
1927/28- Hamburg 1928/29- Greuther Fürth
1929/30- Hertha Berlin 1930/31- Hertha Berlin
1931/32- Bayern Münih 1932/33- F. Düsseldorf
1933/34- Schalke 04 1934/35- Schalke 04
1935/36- Nürnberg 1936/37- Schalke 04
1937/38- Hannover 96 1938/39- Schalke 04
1939/40- Schalke 04 1940/41- Sk Rapid Wien
1941/42- Schalke 04 1942/43- Dresdner Sc
1943/44- Dresdner Sc 1947/48- Nürnberg
1948/49- Wfr Mannheim 1949/50- Stuttgart
1950/51- Fc Kaiserslautern 1951/52- Stuttgart
1952/53- Fc Kaiserslautern 1953/54- Hannover 96
1954/55- Rot-Weiss Essen 1955/56- B. Dortmund
1956/57- B. Dortmund 1957/58- Schalke 04
1958/59- E. Frankfurt 1959/60- Hamburg
1960/61- Nürnberg 1961/62- Köln
1962/63- B. Dortmund 1963/64- Köln
1964/65- W. Bremen 1965/66- Tsv1860 München
1966/67- E. Braunschweig 1967/68- Nürnberg
1968/69- Bayern Münih 1969/70- B. Mönchengladbach
1970/71- B. Mönchengladbach 1971/72- Bayern Münih
1972/73- Bayern Münih 1973/74- Bayern Münih
1974/75- B. Mönchengladbach 1975/76- B.Mönchengladbach
1976/77- B. Mönchengladbach 1977/78- Köln
1978/79- Hamburg 1979/80- Bayern Münih
1980/81- Bayern Münih 1981/82- Hamburg
1982/83- Hamburg 1983/84- Stuttgart
1984/85- Bayern Münih 1985/86- Bayern Münih
1986/87- Bayern Münih 1987/88- W. Bremen
1988/89- Bayern Münih 1989/90- Bayern Münih
1990/91- Fc Kaiserslautern 1991/92- Stuttgart
1992/93- W. Bremen 1993/94- Bayern Münih
1994/95- B. Dortmund 1995/96- B. Dortmund
1996/97- Bayern Münih 1997/98- Fc Kaiserslautern
1998/99-Bayern Münih 1999/00- Bayern Münih
2000/01- Bayern Münih 2001/02- B. Dortmund
2002/03- Bayern Münih 2003/04- W. Bremen
2004/05- Bayern Münih 2005/06- Bayern Münih
2006/07- Stuttgart 2007/08- Bayern Münih
2008/09- Wolfsburg 2009/10- Bayern Münih
2010/11- B. Dortmund 2011/12- B. Dortmund
2012/13- Bayern Münih 2013/14- Bayern Münih
2014/15- Bayern Münih 2015/16- Bayern Münih
2016/17- Bayern Münih 2017/18- Bayern Münih
2018/19- Bayern Münih
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