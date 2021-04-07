Alman Ligi’ne Türk sponsor

Almanya'nın Murr kasabasında faaliyet gösteren BİRTAT döner üretim şirketi Alman Bundesliga Güreş Ligi'nin ana sponsoru oldu. bugüne kadar “Deutscher Ringen Bundesliga” olarak bilinen Alman Güreş Ligi bundan böyle dört yıl boyunca “BİRTAT GÜREŞ LİGİ” olarak anılacak. Bunun yanı sıra Alman Güreş Milli takımı formasında da BİRTAT logoları yer alacak. Sponsorluk sözleşmesi Alman Güreş Federasyon Başkanı Manfred Werner ve BİRTAT Döner şirketi yönetim kurulu üyesi Cihan Karaman arasında imzalandı. BİRTAT Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Karaman, özellikle bir Türk firması olarak Alman Güreş Ligine sponsor olmanın sadece kendileri için değil, Avrupa‘da yaşayan tüm yabancılar için de gurur verici olduğunu söyledi. Cihan Karaman bilinçli bir şekilde medyada çok da yer almayan bir spor dalını desteklemeyi seçtiklerini belirterek, “Frank Stäbler ve dünya şampiyonu olan Aline Rotter-Focken gibi sporcuların profesyonel futbolculara kıyasla gerçekleştirdikleri başarı inanılmaz. Burada ön planda olan para değil, idealizmdir” dedi.

İmza töreninde yapılan ilk toplantıda konuşan Alman Güreş Federasyonu başkanı Manfred Werner de Birtat Firmasını temsilen Cihan Karaman‘a bu büyük desteklerinden dolayı teşekkür etti. Werner, “Aramızda yapılan bu anlaşmayla özellikle Almanya‘nın güreş alt yapısına daha fazla önem vererek gelecekte çok daha başarılı bir çizgi yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Desteklerinden dolayı BİRTAT firmasına tekrar teşekkür ediyor ve yıllarca bir uyum içinde çalışmayı ümit ediyoruz” dedi. Ayrıca toplantıda hazır bulunan ve dünya çapında 3 ayrı sıklette tek dünya şampiyonu olma rekorunu da elinde bulunduran Alman milli güreşçi Frank Stäbler, BİRTAT firmasının çok örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti. Stäbler, “Dünya birincisi olup bir unvan sahibi olduğunuzda size sponsor olmak isteyen bir çok kişi çıkıyor. Ancak içinde bulunduğumuz bu hassas günlerde ve pandemi ortamında böylesine büyük bir özveri ve cesaretle destek veren BİRTAT firmasına büyük bir saygıyla teşekkür ediyorum. Bence bu davranış onların ne kadar doğal ve samimi olduklarının bir göstergesidir” şeklinde konuştu. Alman Kadın milli güreşçilerinden Aline Rotter-Focken toplantıya online bağlanarak BİRTAT Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Karaman‘a saygı ve sevgilerini ileterek birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyacağını belirtti.