Bundesliga dönüyor ama sert kurallar var! İşte yol haritası…

Almanya'da futbolun 9 Mayıs'ta başlaması planlanıyor. Alman Futbol Federasyonu ve Lig yönetimlerinin yayınladığı dokümanda corona virüs günlerinde söz konusu dönüşün nasıl olması gerektiği ile ilgili bir yol haritası çizildi. Buna göre stadyumlarda maksimum 300 kişi bulunabilecek, bunlardan 4'ü polis, 10'u gazeteci, 4'ü top toplayıcı, 8'i stat görevlisi ve 50'si de güvenlik olacak.

Bundesliga deneyiminin başarılı olması diğer ülke ligleri için de cesaret verici bir gelişme olacak.



OYUNCULAR NASIL ANTREMAN YAPACAK

İlk idman öncesi tüm oyuncular test edilecek, sezon sonuna kadar haftada iki kere bu testler tekrarlanacak. Söz konusu testlerden biri maçlardan hemen önce olacak. Oyuncular idmana gelmeden önce yetkili kişiye semptom taşımadığına dair bilgi verecek.

Temaslı antremanlar minimumda tutulurken takım toplantıları sadece zorunlu durumlarda büyük salonlarda yapılacak. Oyuncular birbirlerinden en az 2 metre uzaklıkta olacak. Oyunculardan giyinme ve duş işlerini evde yapmaları ve formalarını kendilerinin çamaşır makinasına atmaları istenecek. TAKIMLAR NASIL SEYAHAT EDECEK

Takımlar sosyal mesafeyi korumak için birden fazla otobüs kullanacak, oyuncular maske takacak. Her takım farklı zamanlarda stada gelecek, ev sahibi takımın oyuncuları kendi araçları ile yolculuk edecek. Oyuncuların ateşleri stada geldiklerinde ölçülecek, her oda ayrıca dezenfekte edilecek. İlk 11'ler ve yedekler farklı yerlerde soyunacak ve ayrı şekilde ısınma yapacak. Oyuncular soyunma odalarında da 2 metre mesafe kuralına uyacak. Özel konuşmalar ve fısıldama yasak olacak.

İki takım aynı anda tünelde yer almayacak. Maskot, takım fotosu, el sıkışma olmayacak. Yedekler kulübede 3 koltuk boşluk bırakarak oturacak. Maç sonrası röportajları minimumda tutulacak. OYUNCULAR NEREDE YAŞAYACAK?

Takımlar ya tamamen kapatılmış ya da onlara ait katlarda kalacakları otellerde konaklayacak. Asansörler sadece oyunculara ait olacak. Oyuncular asansör düğmelerine dirsekleriyle basmak zorunda olacak. Oda servisi ve bar kullanımı da yasak. Oda dışında maske takmak zorunlu ve oyuncular oteldeyken oda temizliği yapılmayacak. Oyuncular bu dönemde evlerinde de kalabilecek. Oyunculardan aynı evdeki aile üyelerinin durumlarıyla ilgili de rapor istenecek. Evdeki kişilerle diş fırçası, havlu, tabak, bardak ve çarşaf paylaşmama şartı getirildi. Eş ve sevgililerde semptom görülmesi halinde oyunculardan öpüşmemeleri ve seks yapmamaları istendi. EĞER BİRİ POZİTİF ÇIKARSA...

Bir oyuncunun corona pozitif çıkması durumunda oyuncu kendisini 14 gün boyunca takım arkadaşlarından ve ailesinden izole edecek. Kulüp doktoru oyuncunun durumuyla ilgili bilgileri düzenli olarak Lig yönetimine raporlayacak. Pozitif çıkan oyuncu anonim kalacak ve kimliği medya ile paylaşılmayacak. Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlaması halinde o gün zirve mücadelesi, Borussia Dortmund ve Leipzig arasındaki dev maç yayınlanacak. Futbol izlemeyi çok özlemiş milyonlarca kişi Jadon Sancho, Timo Werner, Erlig Haaland gibi isimleri sahada görecek. Bundesliga'nın gol kralı Robert Lewandowski de sporseverlerin izlemek için sabırsızlandığı isimler arasında.





