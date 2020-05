'Bundesliga, diğer ligleri umutlandırıyor'

Alman Ligi Bundesliga'da ligler 16 Mayıs'ta başlayacak. Bundesliga, dünyada 3.95 milyon kişiyi etkileyen ve 270 binden fazla insanın da ölümüne neden olan corona virüs salgını arası sonrası Avrupa'da yeniden başlayan ilk lig olacak. Almanya Ligi sıkı sağlık protokolleri altında başlayacak. Geri dönüşün ilk gününde Almanya'nın en büyük derbilerinden biri olarak gösterilen Ruhr Derbisi'nde Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşılaşacak. Maçı taraftarlar tribünde izleyemeyecek. Konuyla ilgli konuşan Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner, "Bu sürpriz değil. Almanlar her zaman iyi disiplinli oldular, geleceğe bakarak çabucak iyi çözümler bulmaya çalıştılar. Herkes kurallara uyar, her şey zamanında yapılır, tipik Almanlar" dedi. The Times'e görüşlerini aktaran Wagner, "Herkesin Almanlara bakma nedeni bu, 'Tamam, eğer Almanlar yapabiliyorsa bizim de en azından bir şansımız var' diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. "İngiltere'deki herkes Bundesliga'nın geri dönmesini bekliyor" diyen Wanger, "Çünkü bu umut dolu bir işaret olacak. 4 veya 5 hafta geçerse bunu yapabilirsiniz" diye konuştu.

İnsanların virüsten öldüğü bir dönemde oynamanın tuhaf olacağını vurgulayan Schalke 04 Teknik Direktörü David Vagner, "Bu benim kişisel görüşüm. 'Tamam, görevimizi yapmalıyız; aynı zamanda işimize de sahip çıkmalıyız" dedi.