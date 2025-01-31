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Bundesliga devi Fenerbahçe’nin kapısını Çağlar Söyüncü için çaldı

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#Çağlar Söyüncü#AVRUPADAN HABER#Bundesliga
Bundesliga devi Fenerbahçe’nin kapısını Çağlar Söyüncü için çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:24

Bundesliga’nın köklü ekiplerinden Stuttgart, Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü için harekete geçti.

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Bundesliga’nın önde gelen ekiplerinden Stuttgart, Fenerbahçe’den bir yıldızı transfer etmek için harekete geçti. Alman ekibi, Fenerbahçe’nin başarılı milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek ile ilgileniyor. Stuttgart, 28 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor.

Altınordu çıkışı oyuncu daha önce 2016-2018 yılları arasında Bundesliga ekibi Freiburg’ta forma giymişti. Sarı Lacivertliler, Söyüncü geçen sezon İspanyol devi Atletico Madrid’ten kiralamış ve yaz aylarında 8.5 milyon Euro karşılığında bonservisini almıştı. Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 1.85’lik savunmacı iki gol attı.

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#Çağlar Söyüncü#AVRUPADAN HABER#Bundesliga

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