Bibiana Steinhaus, yeşil sahalara veda etti

Dün akşam Bayern Münih ile Dortmund arasında onanan Almanya Süper Kupası Finali'nde son kez düdük çalan 41 yaşındaki Steinhaus, düdüğünü bıraktı. Steinhaus futboldan ise kopmuyor. Başarılı kadın hakem, bundan böyle video hakemliği yapacak.

Asıl mesleği polis olan Steinhaus, 2017 yılında Bundesliga hakemliği seviyesine yükseldi. Üç sezon Bundesliga'da maç yöneten Steinhaus, son karşılaşmasına boş tribünlerin önünde çıktı. Finalde oldukça başarılı bir yönetim gösteren Steinhaus, hakemliği bırakma kararını koronavirüs sürecinde aldığını söyledi. Steinhaus “Birçok insan gibi ben de korona sürecinde bir çok şey üzerinde düşündüm ve bazı konuları yeniden değerlendirdim. Bir çok faktörü yeniden gözden geçirdikten sonra ulusal ve uluslararası hakemlik kariyerini sonlandırma kararı verdim. Bırakma kararımın gerekçelerini zamanı gelince ayrıntılı olarak açıklayacağım” dedi. Dört yıldan beri eski İngiliz hakem Howard Webb ile aşk yaşayan Steinhaus'un bu ilişkiden dolayı aktif hakemliğini bıraktığı tahmin ediliyor. 47 yaşındaki Sevgilisi New York'ta yaşayan Steinhaus'un aile kurma planları hakemlik yapmaktan ağır bastığı belirtiliyor.

Steinhaus Bundesliga'da 23 karşılaşmada düdük çaldı. Orta saha hakemliği yapmadığı haftalarda ise dördüncü hakem olarak saha kenarındaydı. Steinhaus 10 yıl boyunca da erkekler İkinci Bundesliga'da karşılaşmalar yönetti.