Bundesliga 2'de sezon başlıyor!

Schalke 04-Veltins Arena’da Hamburg SV ile 20:30 da karşılaşacak... Geçtiğimiz sezon Bundesliga'nın dibine çakılan ve bir türlü üzerine de koyamayarak küme düşen Schalke'de çok ciddi değişiklikler oldu. Son bölümde takımın başına geçen Dimitrios Grammozis ile yola devam ediyorlar ancak Suat Serdar, Benito Raman, Ahmed Kutucu, Sebastian Rudy, Mark Uth takımdan ayrıldı. Nabil Bentaleb, Bastian Oczipka, Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin Stambouli ve Shkodran Mustafi boşa çıktı. Sead Kolasinac ve Gonçalo Paciencia'nın kiralık sözleşmeleri yenilenemedi. Bir çırpıda geçen sezona kıyasla 12 isim yok, ve bu isimlerin yanına koronavirüs karantinasındaki as kaleci Ralf Fahrmann, sakat Omar Mascarell, transfer olmak için takımdan ayrı takılan milli stoperimiz Ozan Kabak ile milli takımıyla beraber Gold Cup'ta mücadele eden Matthew Hoppe'ı da ekleyin... "10 numara" bölgesine Dominick Drexler'in, hücum merkezine "kurt golcü" Simon Terodde'nin, stopere Marcin Kaminski'nin ve orta alana Victor Palsson'un gelmesi elbette iyi ama Grammozis'in işi bu oyuncu sirkülasyonu sonrası oldukça zor. Hamburg ise geçen sezonu da 2. Bundesliga'da geçirmişti, beklenti üst lige çıkılmasıydı ama olmadı. Yeni sezona TD koltuğunda Tim Walter ile başlıyorlar... Walter'in elinde geçen sezon kadroda olan tecrübeli eldiven Sven Ulreich ve bu akşamki rakibine kaptırdığı Simon Terodde olmayacak. Terodde'nin yerini Robert Glatzel ile doldurdular. Ana hücumcu Sonny Kittel sakat olduğu için kanattan Bakery Jatta'nın Glatzel'e servisleri bu maç özelinde çok önemli... Ulreich yerine kalede Daniel Heuer Fernandes görev yapacak. Alt yapıdan Leo Oppermann'ı as kadroya, alternatif olması için çıkardılar. İskoç stoper David Bates de sakat. Stoper ikilisinin "Sebastian Schonlau & Jonas David" olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İlk hazırlık maçında zayıf rakibi Hamborn'a gol yağdıran Schalke, sonrasındaki 3 maçtan 2 beraberlik 1 galibiyetle ayrıldı.

- Hamburg yeni sezon öncesi sadece 2 hazırlık maçı yaptı. (1 galibiyet - 1 beraberlik)

FAVORİ WERDER BREMEN

Bu yıl ikinci ligdeki maçları şifreli kanallar olan DAZN ve Sky TV gösterecek. Sky TV cumartesi maçlarının gösterim hakkını alırken, DAZN ise cuma ve pazar günleri oynanacak maçların yayın hakkını aldı. Sky TV, 306 ve DAZN ise 106 maç gösterecek.

Öte yandan Almanya’da futbolseverler arasında yapılan bir anket ikinci lig maçlarının birinci lig maçlarına göre daha ilgiyle izlendiğini ortaya koydu. FanQ platformu tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 66,3’ü ikinci ligin birinci lige göre daha heyecan verici olduğunu kaydetti. Yüzde 2,3’ü ise her iki liginde eşit derecede heyecanlı olduğunu kaydetti. Ankete katılanların yüde 88’i Schalke 04 ve Werder Bremen’in de küme düşerek bu yıl ikinci ligde oynayacak olmasından dolayı ikinci ligin hiç olmadığı kadar çok zorlu ve heyecanlı geçeceğini düşünüyor. Futbolseverler en çok yükselme şansı olarak ise Werder Bremen’i görüyor.