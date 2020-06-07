Buna yürek dayanmaz! 3 çocuğa uyuşturucu verip defalarca istismar etmişler

MÜNSTER savcılığından edinilen bilgiye göre yakalananlar arasında bir numaralı şüpheli 27 yaşındaki bir bilgisayar uzmanı. Bilgisayar teknisyeninin görüntüleri yaymak ve internet üzerinden satmak için kömürlükte ciddi bir bilgisayar ağı kurduğu da ortaya çıktı. Kömürlükteki bilgisayarlara el koyan polis, çok sayıda şifreli görüntü ve bilgiye ulaştı. Ele geçirilen belge ve bilgiler arasında küçük çocukların fotoğrafları ve görüntülerinin de bulunduğu belirtiliyor. Tutuklananlar arasında 27 yaşındaki teknisyenin 45 yaşındaki annesi de bulunuyor. Bilgisayar teknisyenin çok sayıda önemli delili bilgisayardan sildiği de tespit edildi. Yapılan ilk çalışmalar sonucu 500 terabayt bilgi kurtarılırken, uzmanlar silinen telefon numaralarıyla diğer bilgilere yeniden ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. SEVGİLİSİNİN OĞLUYMUŞ

Polisin ele geçirdiği görüntülerde Münster’in kuzeyinde bir kulübede 5, 10 ve 12 yaşındaki çocuklara dört pedofilin saatlerce ağır şekilde cinsel saldırıda bulunduğu ele geçirilen görüntülerle tespit edildi. Soruşturmayı yürüten polis ekibinin şefi Joachim Poll, üç çocuğun da gençlik dairesinin koruması altında olduğunu belirtirken “Çocuklara cinsel saldırı sırasında uyuşturucu verilmiş. 10 yaşındaki çocuğa çok ağır şekilde cinsel saldırıda bulunmuş ve bu birçok kez de tekrar etmiş” dedi. Polis, cinsel saldırıların gerçekleştirildiği kulübede çok sayıda kamera, kayıt cihazı ve bilgisayara el koydu. Cinsel saldırının yapıldığı kulübenin 27 yaşındaki bir numaralı şüphelinin annesine ait olduğu ve kadının oğluna kulübenin anahtarını vererek burada çocuklara cinsel saldıra bulunmalarına müsaade ettiği belirtiliyor. 10 yaşındaki erkek çocuğun bilgisayar teknisyenin sevgilisinin oğlu, 12 yaşındakinin de yeğeni olduğu da edinilen bilgiler arasında. Bilgisayar teknisyeninin geçmişte de çocuk pornografisini internet üzerinden dağıttığı için ceza aldığı da ortaya çıktı.