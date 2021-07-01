Bulgaristan’da üç gün mahsur kalan Şeker ailesi vatana ulaştı!

ALMANYA’nın Wesel kentinde yaşayan altı nüfuslu Şeker ailesi, yaz tatilini Türkiye’de geçirmek için dört gün önce yola çıktı. Transit geçiş için vardıkları Bulgaristan’da polis kontrolüne takılan ve sürücü belgesini Almanya’da unuttuğu anlaşılan Şeker ailesinin aracına Bulgar polisi, geçici seyahat engeli koydu. Aracı kullanan ailenin büyük babası Aliyar Şeker’in sürücü belgesini görmeden aracın kullanılmasına izin vermeyen Bulgar polisi, Şeker ailesinin aracın ruhsatına ve plakalarına el koydu. Akrabaları tarafından Almanya’dan postaya verilen orijinal sürücü belgesini beklemeye koyulan Şeker ailesi, bir benzin istasyonu parkında üç gün boyunca beklemek zorunda kaldı. KAPIKULE’DEN GİRİŞ YAPTILAR

Üçüncü günün ardından T.C. Sofya Büyükelçiliği’nin devreye girmesiyle ve öğlen saatlerinde posta yoluyla sürücü belgesinin ulaştırılmasıyla Şeker ailesi, yeniden araçlarının ruhsatı ve plakalarını Bulgar polisinden geri alarak, Türkiye’ye gitmek üzere yeniden yola koyuldu. Şeker ailesi, çarşamba günü akşam saatlerinde Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Gümrük kapısında görevli memura evrakları gösterirken görüntülenen Şeker ailesinin de yüzlerinin güldüğü görüldü.