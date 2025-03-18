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Bulgar kadın hızda sınır tanımamış! 100’den fazla geçiş

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#ALMANYA#HIZ#AVRUPADAN HABERLER
Bulgar kadın hızda sınır tanımamış 100’den fazla geçiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:50

Almanya’nın Stuttgart kentinde polis kayıtlarına geçen ilginç bir trafik olayı bölgede gündem oldu. Polonya plakalı bir Volkswagen aracı kullanan 21 yaşındaki Bulgar kadın sürücü, sadece birkaç ay içinde 100’den fazla hız sınırını aşarak radar cezası aldı. Sürücünün ehliyeti elinden alınırken, kadın geçici olarak gözaltına da alındı.

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OLAYIN, Ekim 2023 ile Şubat 2024 arasında gerçekleştiği belirtildi. Bulgar sürücü, Stuttgart’ın ana caddelerinde defalarca hız sınırını aştı. Şehrin ceza birimi çalışanları, bu tekrarlanan ihlalleri fark ederek polisi bilgilendirdi. Polis, kimliği başlangıçta bilinmeyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Stuttgart’ın Reitzenstein Caddesi’nde devriye gezen motosikletli polis ekipleri, sürücüyü ve aracı tespit ederek kontrol etti. Stuttgart Belediyesi’nin sözcüsü Harald Knitter, yaptığı açıklamada, “Sürücü, yaklaşık 11 bin 700 Euro para cezası ödemek zorunda kalacak ve Flensburg’daki trafik siciline 25 puan eklenecek. Ayrıca, Almanya’da 7 aylık ehliyet cezası aldı” dedi. Knitter, sürücünün 5 ay boyunca Stuttgart’ın farklı bölgelerinde hız sınırlarını defalarca ve büyük ölçüde aştığını belirtti. Toplamda 104 ayrı ihlal tespit edildi. Knitter, eğer sürücü ceza bedelini bir seferde ödeyemezse, taksitli ödeme seçeneğinin de mümkün olduğunu söyledi.

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#ALMANYA#HIZ#AVRUPADAN HABERLER

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