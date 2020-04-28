‘Bulaşma oranı yine yükseldi, lütfen kurallara uyun’

“BİZ virüs vakalarının yeniden artmasını, sağlık sisteminin zora girmesini istemiyoruz. Kovid-19’dan daha fazla insan ölmesini istemiyoruz. Şimdiye kadar uygulanan önlemler ve halkın bu önlemlere uyması sayesinde başarılı olduk. Mümkün olduğunca evde kalalım. Lütfen sosyal temas ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Aramızda en az 1.5 metre mesafeyi koruyalım. Dükkânlarda, alışverişte ve toplu taşıma araçlarında maske takalım. Geçen hafta günlük yeni vaka sayısı iki binlerde seyrediyordu, bu hafta pazar ve pazartesi günü günlük yeni vaka sayısı ise bin civarında. Almanya’daki toplam vaka sayısı 156 bin 334, ölü sayısını ise 5 bin 913. Hastaların yüzde 17’si hastanelerde tedavi gördü. Ölenler ortalama 81 yaşında. Ölüm oranı ise yüzde 3.8.”

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI RİSKLİ

Ölü sayısını halen yüksek gördüğünü belirten Prof. Wieler, diğer ülkelere kıyasla Almanya’nın çok daha iyi durumda olduğunu vurguladı. Wieler, İngiltere’de ölüm oranının yüzde 13.6, İspanya’da yüzde 11.1, ABD’de yüzde 5.7 olduğuna dikkati çekti. Almanya’da iyileşenlerin sayısı ise 117 bin. Aktif virüs taşıyan sayısı ise 49 bin civarında. Koronavirüse karşı ilaç ya da aşı olmadığı için halka kontrollü sürü bağışıklığı kazandırılması tartışmalarını uzmanlar açısından düşünülemez olarak niteleyen Prof. Wieler, “Bu çok riskli bir iş. O zaman ne kadar insanın da hayatını kaybedeceğini hesaba katmak gerekir. O nedenle böyle bir tartışma uzmanlar için anlaşılır değil” dedi.