Bulaş değeri 1’in altına düştü

BİR hafta içinde tespit edilen vaka sayısı 109 bin 365, bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 131.5 olarak duyuruldu. Virüsün bulaş değeri ise 0.89 olarak açıklandı. Son 24 saat içinde 989 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı 47 bin 622 oldu. Ölenlerin 17 bin 717’si 80 yaş üstü kadınlar oldu. Aynı yaş grubuna mensup erkeklerde ölenlerin sayısı 14 bin 683. Almanya’da 60 ve 79 yaş aralığında ise en fazla can kaybı erkeklerde yaşandı. Bu yaş grubunda 8 bin 295 erkek yaşamını yitirirken aynı yaş grubunda 4 bin 222 kadın canından oldu.

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre ülkede 302 bin 326 aktif hasta bulunuyor. Koronavirüsü yenip yeniden sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 702 bin 80. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin olduğu, bunlardan 2 bin 869’unun entübe edildiği belirtildi. Enstitünün verilerine göre şu ana kadar 1 milyon 145 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.