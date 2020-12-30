Bugüne kadarki en yüksek sayı

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saat içinde 22 bin 459 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185’e yükseldi.1129 kişi hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı ise 32 bin 107’ye yükseldi. Açıklanan bu rakam, Almanya’da salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti. Bir hafta içinde 100 bin nüfus başına bulaşma sayısı ise 141.3’e düştü. Bu sayı geçen hafta 190’ı aşmıştı. Son 7 gün içinde hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 117 bin 556 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayısı da 5 bin 649 olduğu bulduğu, bunlardan 3 bin 71’nin entübe edildiği belirtildi. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre salgının başından bu yana 33 milyon 708 bin 381 kişiye korona testi yapıldı. Test sonuçlarının yüzde 12’si pozitif çıktı.



