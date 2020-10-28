Bugüne kadarki en yüksek sayı

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 14 bin 964 yeni vaka tespit edildi.

BULAŞICI hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi. Buna göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 964 artarak 464 bin 239’a yükseldi. Bugün açıklanan sayılar, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 183’e yükseldi.

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